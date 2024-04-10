В Челябинской области задержали сотрудников отдела по вопросам миграции

11 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

В отношении сотрудников райотдела по вопросам миграции возбуждено уголовное дело по факту получения взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области задержали начальника подразделения по вопросам миграции местного отдела полиции Галину Земскову и инспектора этого же отдела Артема Мызгина. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, их подозревают в получении взяток от мигрантов, за которые они помогали им получать гражданство РФ. «В отношении Земсковой и Мызгина возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Предварительно, им передавались или переводились на счета в банках деньги от мигрантов. За это они помогали тем в ускоренном формате получать гражданство РФ», — рассказал источник. По данным URA.RU, в различные периоды Земскова получила от мигрантов 40 тысяч рублей. Мызгину приезжие за все время заплатили чуть более 50 тысяч рублей. После предъявления обвинений сотрудникам должны избрать меру пресечения. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону совместно с коллегами из УФСБ. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что информация уточняется. Комментарий будет позднее. В пресс-службах СКР и УФСБ по региону также попросили время на подготовку комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области задержали начальника подразделения по вопросам миграции местного отдела полиции Галину Земскову и инспектора этого же отдела Артема Мызгина. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, их подозревают в получении взяток от мигрантов, за которые они помогали им получать гражданство РФ. «В отношении Земсковой и Мызгина возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“). Предварительно, им передавались или переводились на счета в банках деньги от мигрантов. За это они помогали тем в ускоренном формате получать гражданство РФ», — рассказал источник. По данным URA.RU, в различные периоды Земскова получила от мигрантов 40 тысяч рублей. Мызгину приезжие за все время заплатили чуть более 50 тысяч рублей. После предъявления обвинений сотрудникам должны избрать меру пресечения. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД по региону совместно с коллегами из УФСБ. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что информация уточняется. Комментарий будет позднее. В пресс-службах СКР и УФСБ по региону также попросили время на подготовку комментария.