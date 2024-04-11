ВС РФ нанесли удар по Одесской области, уничтожив румынских наемников

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Румынские наемники ликвидированы при военном ударе ВС РФ, сообщил Сергей Лебедев Фото:

ВС РФ нанесли военные удары по местам скопления ВСУ в Одесской области. Среди погибших были найдены румынские наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Российские военные ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области, предположительно, среди погибших есть румынские наемники», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

В марте румынские наемники признались, что участвовали в атаке на приграничные районы РФ. По их словам, это были «рейды» на деревни.

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ВС РФ нанесли военные удары по местам скопления ВСУ в Одесской области. Среди погибших были найдены румынские наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Российские военные ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области, предположительно, среди погибших есть румынские наемники», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. В марте румынские наемники признались, что участвовали в атаке на приграничные районы РФ. По их словам, это были «рейды» на деревни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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