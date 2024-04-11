ВС РФ нанесли удар по Одесской области, уничтожив румынских наемников

Румынские наемники ликвидированы при военном ударе ВС РФ, сообщил Сергей Лебедев
ВС РФ нанесли военные удары по местам скопления ВСУ в Одесской области. Среди погибших были найдены румынские наемники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Российские военные ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области, предположительно, среди погибших есть румынские наемники», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
В марте румынские наемники признались, что участвовали в атаке на приграничные районы РФ. По их словам, это были «рейды» на деревни.
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