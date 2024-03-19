Румынские наемники признались, что участвовали в атаке на приграничные районы РФ

20 марта 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

Румынские наемники рассказали о попытках атаковать приграничные районы РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из Румынии принимали участие вместе с ВСУ в атаках на приграничные российские районы. Об этом рассказали сами боевики. «Мы совершили рейды на их (российские прим. URA.RU) приграничные деревни», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) группы Romanian Battlegroup Getica. Ранее стало известно, что наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область. 19 марта российские войска ударили по группам диверсантов ВСУ в приграничных с РФ регионах, сообщает RT. В Минобороны РФ сообщали, что в приграничном районе Курской области уничтожены пункты временной дислокации ДРГ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники не знают, с кем имеют дело. По его словам, ВСУ не могут добиться результата, несмотря на участившиеся попытки атаковать приграничные районы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наемники из Румынии принимали участие вместе с ВСУ в атаках на приграничные российские районы. Об этом рассказали сами боевики. «Мы совершили рейды на их (российские прим. URA.RU) приграничные деревни», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) группы Romanian Battlegroup Getica. Ранее стало известно, что наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область. 19 марта российские войска ударили по группам диверсантов ВСУ в приграничных с РФ регионах, сообщает RT. В Минобороны РФ сообщали, что в приграничном районе Курской области уничтожены пункты временной дислокации ДРГ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники не знают, с кем имеют дело. По его словам, ВСУ не могут добиться результата, несмотря на участившиеся попытки атаковать приграничные районы.