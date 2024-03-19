19 марта 2024

Румынские наемники признались, что участвовали в атаке на приграничные районы РФ

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Румынские наемники рассказали о попытках атаковать приграничные районы РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наемники из Румынии принимали участие вместе с ВСУ в атаках на приграничные российские районы. Об этом рассказали сами боевики.

«Мы совершили рейды на их (российские прим. URA.RU) приграничные деревни», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) группы Romanian Battlegroup Getica.

Ранее стало известно, что наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область. 19 марта российские войска ударили по группам диверсантов ВСУ в приграничных с РФ регионах, сообщает RT. В Минобороны РФ сообщали, что в приграничном районе Курской области уничтожены пункты временной дислокации ДРГ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники не знают, с кем имеют дело. По его словам, ВСУ не могут добиться результата, несмотря на участившиеся попытки атаковать приграничные районы.

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Наемники из Румынии принимали участие вместе с ВСУ в атаках на приграничные российские районы. Об этом рассказали сами боевики. «Мы совершили рейды на их (российские прим. URA.RU) приграничные деревни», — говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) группы Romanian Battlegroup Getica. Ранее стало известно, что наемники из Польши принимали участие в атаке на Белгородскую область. 19 марта российские войска ударили по группам диверсантов ВСУ в приграничных с РФ регионах, сообщает RT. В Минобороны РФ сообщали, что в приграничном районе Курской области уничтожены пункты временной дислокации ДРГ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники не знают, с кем имеют дело. По его словам, ВСУ не могут добиться результата, несмотря на участившиеся попытки атаковать приграничные районы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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