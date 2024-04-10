Спортсмены курганской федерации пауэрлифтинга помогают в строительстве укреплений на дамбе, защищающих от паводка. Об этом написала федерация пауэрлифтинга Курганской области в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«Спортсмены и тренеры Федерации пауэрлифтинга Курганской области оказали помощь в укреплении дамбы в городе Кургане», — указано в сообществе «Федерация пауэрлифтинга Курганской области».
Корреспонденту URA.RU президент федерации пауэрлифтинга в Курганской области Максим Алференко рассказал, что спортсмены начали помогать в противопаводковых мероприятиях с самого начала возникновения такой необходимости. Также, он рассказал, что, кроме помощи городу, спортсмены и тренеры сплотились, чтобы помочь своим товарищам, знакомым и родственникам, а также местному населению в разных частях региона. Например, в Звериноголовском муниципальном округе на помощь откликнулись представители центра развития пауэрлифтинга.
Ранее URA.RU писало, что курганских спортсменов попросили помочь в проведении противопаводковых мероприятиях. Спортивные организации могли помочь в эвакуации населения, а также в строительстве укреплений.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Спортсмены курганской федерации пауэрлифтинга помогают в строительстве укреплений на дамбе, защищающих от паводка. Об этом написала федерация пауэрлифтинга Курганской области в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Спортсмены и тренеры Федерации пауэрлифтинга Курганской области оказали помощь в укреплении дамбы в городе Кургане», — указано в сообществе «Федерация пауэрлифтинга Курганской области». Корреспонденту URA.RU президент федерации пауэрлифтинга в Курганской области Максим Алференко рассказал, что спортсмены начали помогать в противопаводковых мероприятиях с самого начала возникновения такой необходимости. Также, он рассказал, что, кроме помощи городу, спортсмены и тренеры сплотились, чтобы помочь своим товарищам, знакомым и родственникам, а также местному населению в разных частях региона. Например, в Звериноголовском муниципальном округе на помощь откликнулись представители центра развития пауэрлифтинга. Ранее URA.RU писало, что курганских спортсменов попросили помочь в проведении противопаводковых мероприятиях. Спортивные организации могли помочь в эвакуации населения, а также в строительстве укреплений.