10 апреля 2024

Курганские спортсмены пошли строить дамбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган
Силачи Курганской области пришли на помощь региону сразу при возникновении необходимости Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Спортсмены курганской федерации пауэрлифтинга помогают в строительстве укреплений на дамбе, защищающих от паводка. Об этом написала федерация пауэрлифтинга Курганской области в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Спортсмены и тренеры Федерации пауэрлифтинга Курганской области оказали помощь в укреплении дамбы в городе Кургане», — указано в сообществе «Федерация пауэрлифтинга Курганской области».

Корреспонденту URA.RU президент федерации пауэрлифтинга в Курганской области Максим Алференко рассказал, что спортсмены начали помогать в противопаводковых мероприятиях с самого начала возникновения такой необходимости. Также, он рассказал, что, кроме помощи городу, спортсмены и тренеры сплотились, чтобы помочь своим товарищам, знакомым и родственникам, а также местному населению в разных частях региона. Например, в Звериноголовском муниципальном округе на помощь откликнулись представители центра развития пауэрлифтинга.

Ранее URA.RU писало, что курганских спортсменов попросили помочь в проведении противопаводковых мероприятиях. Спортивные организации могли помочь в эвакуации населения, а также в строительстве укреплений.

Спортсмены помогают в укреплении дамбы в Кургане
Спортсмены помогают в укреплении дамбы в Кургане

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Спортсмены курганской федерации пауэрлифтинга помогают в строительстве укреплений на дамбе, защищающих от паводка. Об этом написала федерация пауэрлифтинга Курганской области в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «Спортсмены и тренеры Федерации пауэрлифтинга Курганской области оказали помощь в укреплении дамбы в городе Кургане», — указано в сообществе «Федерация пауэрлифтинга Курганской области». Корреспонденту URA.RU президент федерации пауэрлифтинга в Курганской области Максим Алференко рассказал, что спортсмены начали помогать в противопаводковых мероприятиях с самого начала возникновения такой необходимости. Также, он рассказал, что, кроме помощи городу, спортсмены и тренеры сплотились, чтобы помочь своим товарищам, знакомым и родственникам, а также местному населению в разных частях региона. Например, в Звериноголовском муниципальном округе на помощь откликнулись представители центра развития пауэрлифтинга. Ранее URA.RU писало, что курганских спортсменов попросили помочь в проведении противопаводковых мероприятиях. Спортивные организации могли помочь в эвакуации населения, а также в строительстве укреплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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