10 апреля 2024

Мэр Ханты-Мансийска назвал сроки вскрытия льда на реках ХМАО

Лед на реках в ХМАО начнут вскрывать с 26 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., лед на реке
Лед на реках в ХМАО начнут вскрывать с 26 апреля Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется начать с 26 апреля, сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

«Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — говорится в сообщении.

Спецтехника и спасатели приведены в готовность на случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске. «Подтопления паводковыми водами на территории муниципального образования не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — добавил Ряшин.

Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется начать с 26 апреля, сообщил Ряшин в своем telegram-канале. «Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — говорится в сообщении. Спецтехника и спасатели приведены в готовность на случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске. «Подтопления паводковыми водами на территории муниципального образования не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — добавил Ряшин. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...