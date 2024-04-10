Мэр Ханты-Мансийска назвал сроки вскрытия льда на реках ХМАО

Лед на реках в ХМАО начнут вскрывать с 26 апреля

11 апреля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Лед на реках в ХМАО начнут вскрывать с 26 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется начать с 26 апреля, сообщил Ряшин в своем telegram-канале.



«Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — говорится в сообщении.



Спецтехника и спасатели приведены в готовность на случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске. «Подтопления паводковыми водами на территории муниципального образования не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — добавил Ряшин.



Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется начать с 26 апреля, сообщил Ряшин в своем telegram-канале. «Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — говорится в сообщении. Спецтехника и спасатели приведены в готовность на случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске. «Подтопления паводковыми водами на территории муниципального образования не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — добавил Ряшин. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно.