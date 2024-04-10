Мэр Ханты-Мансийска назвал сроки вскрытия льда на реках ХМАО

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется начать с 26 апреля, сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
«Ситуация по региону стабильная. По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — говорится в сообщении.
Спецтехника и спасатели приведены в готовность на случай борьбы с паводками в Ханты-Мансийске. «Подтопления паводковыми водами на территории муниципального образования не прогнозируются. Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — добавил Ряшин.
Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений. Мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно.
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