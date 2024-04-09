Уровень воды в реках ХМАО не достигнет критических значений

Мониторинг на реках ХМАО ведется в круглосуточном режиме. По актуальным данным, уровень воды не достигнет опасных значений, сообщили в пресс-службе правительства Югры.
«Уровень повышения воды в реках Югры не достигнет опасных значений. … Тем не менее мониторинг обстановки на реках округа ведется круглосуточно», — написано в telegram-канале ведомства.
Для отслеживания уровня воды в регионе задействовано 45 постоянных гидропостов. Также уже созданы аварийные бригады, в которых состоит 4,6 тысяч человек и тысяча единиц техники. Более того, на случай необходимости, в полной готовности находится более 60 пунктов временного размещения со всем необходимым.
Если произойдет наложение двух волн паводка на Оби, то могут повториться масштабные подтопления 2015 года. Однако власти Нижневартовска дали положительный прогноз.
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