В Перми здание военного вуза превратят в отель за 2 млрд рублей

В новом отеле будет 198 номеров
В Перми здание бывшего Высшего командного инженерного училища (ВКИУ) превратят в отель. За реконструкцию власти готовы заплатить более двух миллиардов рублей.
«Краевые власти объявили аукцион по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель на ул. Окулова, 4. Начальная стоимость лота составляет 2,09 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Итоги торгов подведут 3 мая, а все работы подрядчик должен будет завершить за два года и три месяца. По плану в здании откроется гостиница уровня «4 звезды» с рестораном и SPA-центром.
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