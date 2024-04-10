10 апреля 2024

В Перми здание военного вуза превратят в отель за 2 млрд рублей

В Перми реконструкция ВКИУ обойдется в два миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
В новом отеле будет 198 номеров Фото:

В Перми здание бывшего Высшего командного инженерного училища (ВКИУ) превратят в отель. За реконструкцию власти готовы заплатить более двух миллиардов рублей.

«Краевые власти объявили аукцион по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель на ул. Окулова, 4. Начальная стоимость лота составляет 2,09 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Итоги торгов подведут 3 мая, а все работы подрядчик должен будет завершить за два года и три месяца. По плану в здании откроется гостиница уровня «4 звезды» с рестораном и SPA-центром.

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В Перми здание бывшего Высшего командного инженерного училища (ВКИУ) превратят в отель. За реконструкцию власти готовы заплатить более двух миллиардов рублей. «Краевые власти объявили аукцион по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель на ул. Окулова, 4. Начальная стоимость лота составляет 2,09 млрд рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Итоги торгов подведут 3 мая, а все работы подрядчик должен будет завершить за два года и три месяца. По плану в здании откроется гостиница уровня «4 звезды» с рестораном и SPA-центром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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