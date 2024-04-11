Украинская Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации

Верховная Рада Украины приняла законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. Проект принят во втором чтении. Согласно новым правилам, призыву могут подвернуться сотни тысяч украинцев.
«Все! Закон про мобилизацию принят! За — 283. <…> Только что забрали правку о демобилизации. То есть, демобилизации в этом законопроекте не будет. За — 227 голосов», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. Уточняется, что Рада приняла законопроект во втором чтении. Его осталось лишь окончательно одобрить в третьем.
Основное содержание документа — ужесточение порядка проведения мобилизации, ужесточение наказания за уклонение и уточнение категорий граждан, которые подлежат призыву. По оценкам украинских СМИ и политиков, принятие закона приведет к возможности мобилизации больше 500 тысяч украинцев.
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