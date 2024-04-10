Со второго раза курганским священникам удалось помолиться в воздухе о защите от паводков. Видео

Курганские священники совершили молебен от наводнения

11 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Священники совершили молебен от паводка в полете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские священники только со второй попытки смогли облететь территорию региона и совершить религиозный обряд, чтобы преодолеть паводок. Ранее планировалось, что полетят и чиновники, но тогда облет сорвался из-за погоды и приезда главы МЧС Александра Куренкова. В итоге священники полетели на АН-2 только вместе со специалистами по чрезвычайным ситуациям. О состоявшемся 11 апреля полете батюшек над Курганом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии. «Крестный ход по воздуху с чудотворной Казанской Чимеевской иконой Божией Матери совершили священники Курганской епархии 11 апреля над Зауральем. Это был плановый облет на самолете АН-2 с целью мониторинга паводковой ситуации, но вместе со специалистами по чрезвычайным ситуациям на борту присутствовали и священнослужители с чудотворным образом. С такой инициативой выступил митрополит Курганский и Белозерский Даниил», — рассказали в епархии. Самолет проследовал по маршруту Курган — Смолино — Утятское — Глядянское — Боровлянка — Звериноголовское — Куртамышский район — Кетовский район — Каргопольский район — Юлдус — аэродром «Логовушка». Полет проходил на высоте около 500 метров. Представители епархии отметили, что во время облета священники читали акафист Божией Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, что жители неоднократно обращались к нему с просьбой совершить такой облет. Ранее источники URA.RU, с властями, сообщали что облет был запланирован в начале недели, но его пришлось принести. По их словам, причиной этому послужили погода и приезд и главы МЧС Александра Куренкова. Подобные облеты в регионе проводятся периодически. Во время них служители церкви, в том числе, молились о прекращении паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские священники только со второй попытки смогли облететь территорию региона и совершить религиозный обряд, чтобы преодолеть паводок. Ранее планировалось, что полетят и чиновники, но тогда облет сорвался из-за погоды и приезда главы МЧС Александра Куренкова. В итоге священники полетели на АН-2 только вместе со специалистами по чрезвычайным ситуациям. О состоявшемся 11 апреля полете батюшек над Курганом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии. «Крестный ход по воздуху с чудотворной Казанской Чимеевской иконой Божией Матери совершили священники Курганской епархии 11 апреля над Зауральем. Это был плановый облет на самолете АН-2 с целью мониторинга паводковой ситуации, но вместе со специалистами по чрезвычайным ситуациям на борту присутствовали и священнослужители с чудотворным образом. С такой инициативой выступил митрополит Курганский и Белозерский Даниил», — рассказали в епархии. Самолет проследовал по маршруту Курган — Смолино — Утятское — Глядянское — Боровлянка — Звериноголовское — Куртамышский район — Кетовский район — Каргопольский район — Юлдус — аэродром «Логовушка». Полет проходил на высоте около 500 метров. Представители епархии отметили, что во время облета священники читали акафист Божией Матери и совершали молебен о преодолении стихийного бедствия. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, что жители неоднократно обращались к нему с просьбой совершить такой облет. Ранее источники URA.RU, с властями, сообщали что облет был запланирован в начале недели, но его пришлось принести. По их словам, причиной этому послужили погода и приезд и главы МЧС Александра Куренкова. Подобные облеты в регионе проводятся периодически. Во время них служители церкви, в том числе, молились о прекращении паводка.