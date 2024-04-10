10 апреля 2024

В Чайковском девочки-подростки избили и унизили сверстницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Осень. Москва, ларек, подростки, девушки, кофе, студенты
Участниками драки стали девочки (архивное фото) Фото:

В городе Чайковский Пермского края школьницы избили сверстницу. Они заставили встать ее на колени и извиняться. Видео попало в соцсети.

«В Чайковском у 4 школы избили девочку. Заставили встать на колени и извиняться за „свой базар“», — пишет паблик «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах записи видно, как две школьницы бьют девочку, кричат на нее матом и заставляют встать на колени. Пострадавшая просит о помощи, крича «Бабушка!», но ее заставляют замолчать.

URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы уже установили. В МВД подтвердили информацию.

Школьницы унижают сверстницу
Школьницы унижают сверстницу
Фото:

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В городе Чайковский Пермского края школьницы избили сверстницу. Они заставили встать ее на колени и извиняться. Видео попало в соцсети. «В Чайковском у 4 школы избили девочку. Заставили встать на колени и извиняться за „свой базар“», — пишет паблик «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах записи видно, как две школьницы бьют девочку, кричат на нее матом и заставляют встать на колени. Пострадавшая просит о помощи, крича «Бабушка!», но ее заставляют замолчать. URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы уже установили. В МВД подтвердили информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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