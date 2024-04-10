В городе Чайковский Пермского края школьницы избили сверстницу. Они заставили встать ее на колени и извиняться. Видео попало в соцсети.
«В Чайковском у 4 школы избили девочку. Заставили встать на колени и извиняться за „свой базар“», — пишет паблик «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах записи видно, как две школьницы бьют девочку, кричат на нее матом и заставляют встать на колени. Пострадавшая просит о помощи, крича «Бабушка!», но ее заставляют замолчать.
URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы уже установили. В МВД подтвердили информацию.
Школьницы унижают сверстницу
Фото: скрин из видео в паблике «Палим Чайковский» в ВК
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В городе Чайковский Пермского края школьницы избили сверстницу. Они заставили встать ее на колени и извиняться. Видео попало в соцсети. «В Чайковском у 4 школы избили девочку. Заставили встать на колени и извиняться за „свой базар“», — пишет паблик «Палим Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах записи видно, как две школьницы бьют девочку, кричат на нее матом и заставляют встать на колени. Пострадавшая просит о помощи, крича «Бабушка!», но ее заставляют замолчать. URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы уже установили. В МВД подтвердили информацию.