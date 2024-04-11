Shot: жену бизнесмена Портнягина задержали в Москве, идут обыски

Жена бизнесмена Дмитрия Портнягина задержана в Москве. В бизнес-клубе миллионера проходят обыски. Об этом сообщает Shot. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.
«В Москве задержана жена Дмитрия Портнягина Екатерина. У бизнесмена проходят обыски», — пишет telegram-канал, ссылаясь на источник. Авторы уточняют, что обыски проходят в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Они основаны самим Портнягиным. Предварительно, причина обысков — уклонение от налогов и легализация доходов.
Портнягин является блогером и предпринимателем. Широкую известность Дмитрий приобрел известность благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале.
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