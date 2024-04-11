Shot: жену бизнесмена Портнягина задержали в Москве, идут обыски

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовики проводят обыски у Портнягина (архивное фото) Фото:

Жена бизнесмена Дмитрия Портнягина задержана в Москве. В бизнес-клубе миллионера проходят обыски. Об этом сообщает Shot. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

«В Москве задержана жена Дмитрия Портнягина Екатерина. У бизнесмена проходят обыски», — пишет telegram-канал, ссылаясь на источник. Авторы уточняют, что обыски проходят в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Они основаны самим Портнягиным. Предварительно, причина обысков — уклонение от налогов и легализация доходов.

Портнягин является блогером и предпринимателем. Широкую известность Дмитрий приобрел известность благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале.

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Жена бизнесмена Дмитрия Портнягина задержана в Москве. В бизнес-клубе миллионера проходят обыски. Об этом сообщает Shot. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. «В Москве задержана жена Дмитрия Портнягина Екатерина. У бизнесмена проходят обыски», — пишет telegram-канал, ссылаясь на источник. Авторы уточняют, что обыски проходят в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Они основаны самим Портнягиным. Предварительно, причина обысков — уклонение от налогов и легализация доходов. Портнягин является блогером и предпринимателем. Широкую известность Дмитрий приобрел известность благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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