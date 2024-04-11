112: в Волгограде водитель протаранил толпу из детей на переходе. Видео

11 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Машина после наезда скрылась, причины выясняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Волгограде водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе. Его одновременно переходило несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Две девочки и два мальчика 12-и лет переходили дорогу по пешеходнику на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Водитель „Renault Duster“ почему-то юных пешеходов не заметил и перед переходом не притормозил», — говорится в публикации. Дети доставлены в больницу. С причинами, почему произошло ДТП, разбираются полицейские. Отмечается, что за рулем находилась 36-летняя женщина. На видео можно заметить, как дети перед переходом выжидают определенного момента, а потом бегут вперед. Для них горел зеленый сигнал светофора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгограде водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе. Его одновременно переходило несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Две девочки и два мальчика 12-и лет переходили дорогу по пешеходнику на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Водитель „Renault Duster“ почему-то юных пешеходов не заметил и перед переходом не притормозил», — говорится в публикации. Дети доставлены в больницу. С причинами, почему произошло ДТП, разбираются полицейские. Отмечается, что за рулем находилась 36-летняя женщина. На видео можно заметить, как дети перед переходом выжидают определенного момента, а потом бегут вперед. Для них горел зеленый сигнал светофора.