В Волгограде водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе. Его одновременно переходило несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Две девочки и два мальчика 12-и лет переходили дорогу по пешеходнику на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Водитель „Renault Duster“ почему-то юных пешеходов не заметил и перед переходом не притормозил», — говорится в публикации.
Дети доставлены в больницу. С причинами, почему произошло ДТП, разбираются полицейские. Отмечается, что за рулем находилась 36-летняя женщина.
На видео можно заметить, как дети перед переходом выжидают определенного момента, а потом бегут вперед. Для них горел зеленый сигнал светофора.
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