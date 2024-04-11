112: в Волгограде водитель протаранил толпу из детей на переходе. Видео

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Заседание городской думы. Курган, пешеходный переход, дети, школьники
Машина после наезда скрылась, причины выясняются Фото:

В Волгограде водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе. Его одновременно переходило несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Две девочки и два мальчика 12-и лет переходили дорогу по пешеходнику на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Водитель „Renault Duster“ почему-то юных пешеходов не заметил и перед переходом не притормозил», — говорится в публикации.

Дети доставлены в больницу. С причинами, почему произошло ДТП, разбираются полицейские. Отмечается, что за рулем находилась 36-летняя женщина.

На видео можно заметить, как дети перед переходом выжидают определенного момента, а потом бегут вперед. Для них горел зеленый сигнал светофора.

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В Волгограде водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе. Его одновременно переходило несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Две девочки и два мальчика 12-и лет переходили дорогу по пешеходнику на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Водитель „Renault Duster“ почему-то юных пешеходов не заметил и перед переходом не притормозил», — говорится в публикации. Дети доставлены в больницу. С причинами, почему произошло ДТП, разбираются полицейские. Отмечается, что за рулем находилась 36-летняя женщина. На видео можно заметить, как дети перед переходом выжидают определенного момента, а потом бегут вперед. Для них горел зеленый сигнал светофора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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