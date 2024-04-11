Свердловчанам назвали адреса центров выдачи подарков «Опорного края»

Победителям викторины выдадут подарки в ТЦ Екатеринбурга и ДК Ирбита
© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики в ТЦ "Мега". Екатеринбург, мега, шопинг, тц мега
В «Меге» будут оформлять все подарки кроме мотоцикла Фото:

В День Космонавтики, 12 апреля, в Екатеринбурге подведут итоги викторины «Опорный край». После этого до 12 июля 2024 года включительно победители смогут забрать свои подарки. В официальном telegram-канале викторины организаторы опубликовали список центров выдачи призов.

Как и говорилось ранее, квартиры, автомобили и смартфоны будут оформляться и выдаваться в Екатеринбурге. Пункт выдачи откроется в ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87). Он будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Пункт находится на нулевом уровне рядом с офисом МФЦ. Попасть к пункту выдачи можно со стороны автобусной остановки «Мега».

Также уточняется, что после оформления машины в центре выдачи подарков, победители должны посетить автосалон. Он находится по адресу: Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 4а.

Мотоциклы выдадут в Ирбите во Дворце культуры имени Костевича (ул. Свердлова, 11). Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 15:00.

После определения победителей 12 апреля с 17:00 можно будет записываться на выдачу призов. Следует выбрать удобное для человека время и позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU.

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В День Космонавтики, 12 апреля, в Екатеринбурге подведут итоги викторины «Опорный край». После этого до 12 июля 2024 года включительно победители смогут забрать свои подарки. В официальном telegram-канале викторины организаторы опубликовали список центров выдачи призов. Как и говорилось ранее, квартиры, автомобили и смартфоны будут оформляться и выдаваться в Екатеринбурге. Пункт выдачи откроется в ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87). Он будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Пункт находится на нулевом уровне рядом с офисом МФЦ. Попасть к пункту выдачи можно со стороны автобусной остановки «Мега». Также уточняется, что после оформления машины в центре выдачи подарков, победители должны посетить автосалон. Он находится по адресу: Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 4а. Мотоциклы выдадут в Ирбите во Дворце культуры имени Костевича (ул. Свердлова, 11). Пункт будет работать ежедневно с 10:00 до 15:00. После определения победителей 12 апреля с 17:00 можно будет записываться на выдачу призов. Следует выбрать удобное для человека время и позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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