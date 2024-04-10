Вода в Тоболе почти преодолела полпути к затоплению Ялуторовска

По состоянию на 11 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, расположенного в Ялуторовске, составляет 328 сантиметров, что является самым высоким показателем в регионе. При этом критический уровень, при котором произойдет затопление — 730 сантиметров. Данные представлены в областном реестре населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления.
«Ялуторовск, река Тобол. Критический уровень воды, при котором произойдет затопление — 730 сантиметров», — следует из документа.
По состоянию на 11 апреля, по данным Ялуторовского гидропоста, уровень воды в Тоболе составил 328 сантиметров. За последние пять дней средний прирост воды за сутки составляет 35 сантиметров.
При этом затопление грозит и населенным пунктам, расположенным в Ялуторовском районе, однако в этом случае воды должно быть больше, чем в городе. Так, в селе Памятное, деревне Криволукской, селах Коктюль и Ревда критический уровень установлен на отметке в 850 сантиметров.
Часть населенных пунктов района стоит на реке Исеть. Деревне Яр потоп грозит, когда вода поднимется до 850 сантиметров. А вот в деревне Сосновка ЧС настанет, когда уровень вырастет до 550 сантиметров. Согласно данным гидропоста в Исетском, 11 апреля вода стоит на 323 сантиметрах.
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По состоянию на 11 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, расположенного в Ялуторовске, составляет 328 сантиметров, что является самым высоким показателем в регионе. При этом критический уровень, при котором произойдет затопление — 730 сантиметров. Данные представлены в областном реестре населенных пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления. «Ялуторовск, река Тобол. Критический уровень воды, при котором произойдет затопление — 730 сантиметров», — следует из документа. По состоянию на 11 апреля, по данным Ялуторовского гидропоста, уровень воды в Тоболе составил 328 сантиметров. За последние пять дней средний прирост воды за сутки составляет 35 сантиметров. При этом затопление грозит и населенным пунктам, расположенным в Ялуторовском районе, однако в этом случае воды должно быть больше, чем в городе. Так, в селе Памятное, деревне Криволукской, селах Коктюль и Ревда критический уровень установлен на отметке в 850 сантиметров. Часть населенных пунктов района стоит на реке Исеть. Деревне Яр потоп грозит, когда вода поднимется до 850 сантиметров. А вот в деревне Сосновка ЧС настанет, когда уровень вырастет до 550 сантиметров. Согласно данным гидропоста в Исетском, 11 апреля вода стоит на 323 сантиметрах.