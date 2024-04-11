В Перми разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего в конце марта

11 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Всех, кому что-либо известно о пропавшем юноше, просят обратиться в полицию Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми разыскивается 15-летний Никита Поздеев. 20 марта подросток вышел из дома в селе Мысы и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщается в telegram-канале поисковиков «Регион 59-поиск пропавших людей». «Устанавливается местонахождение Поздеева Никиты Данииловича, 15 лет, Кировский район, г. Пермь. 20 марта в вечернее время ушел из дома по адресу: ул. Заречная, с. Мысы, Краснокамский городской округ. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры. Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить об этом в полицию. Также сообщить о пропавшем можно в ЕДДС по телефону 112. Никита Поздеев пропал 20 марта, с тех пор о нем ничего не известно Регион 59-поиск пропавших людей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми разыскивается 15-летний Никита Поздеев. 20 марта подросток вышел из дома в селе Мысы и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщается в telegram-канале поисковиков «Регион 59-поиск пропавших людей». «Устанавливается местонахождение Поздеева Никиты Данииловича, 15 лет, Кировский район, г. Пермь. 20 марта в вечернее время ушел из дома по адресу: ул. Заречная, с. Мысы, Краснокамский городской округ. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры. Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить об этом в полицию. Также сообщить о пропавшем можно в ЕДДС по телефону 112.