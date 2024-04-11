В Перми разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего в конце марта

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Виды города. Пермь, полиция, патруль полиции, патруль ппс
Всех, кому что-либо известно о пропавшем юноше, просят обратиться в полицию Фото:

В Перми разыскивается 15-летний Никита Поздеев. 20 марта подросток вышел из дома в селе Мысы и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщается в telegram-канале поисковиков «Регион 59-поиск пропавших людей».

«Устанавливается местонахождение Поздеева Никиты Данииловича, 15 лет, Кировский район, г. Пермь. 20 марта в вечернее время ушел из дома по адресу: ул. Заречная, с. Мысы, Краснокамский городской округ. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры.

Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить об этом в полицию. Также сообщить о пропавшем можно в ЕДДС по телефону 112.

Никита Поздеев пропал 20 марта, с тех пор о нем ничего не известно
Никита Поздеев пропал 20 марта, с тех пор о нем ничего не известно

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В Перми разыскивается 15-летний Никита Поздеев. 20 марта подросток вышел из дома в селе Мысы и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщается в telegram-канале поисковиков «Регион 59-поиск пропавших людей». «Устанавливается местонахождение Поздеева Никиты Данииловича, 15 лет, Кировский район, г. Пермь. 20 марта в вечернее время ушел из дома по адресу: ул. Заречная, с. Мысы, Краснокамский городской округ. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтеры. Всех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить об этом в полицию. Также сообщить о пропавшем можно в ЕДДС по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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