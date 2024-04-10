10 апреля 2024

В районе ХМАО ввели карантин из-за бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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В Октябрьском районе ввели карантин из-за бешенства животных Фото:

В Октябрьском районе ввели карантин из-за бешенства животных, которое зафиксировали на территории нефтяного месторождения. Об этом ветеринарная служба Югры сообщила в соцсети.

«В связи с выявлением случая бешенства в районе кустовой площадки № 88 Укрепленного нефтепромысла — Актив Каменное АО „РН-Няганьнефтегаз“ в Октябрьском районе введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов организующих карантинные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике Ветслужбы ХМАО в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из частных хозяйств Югорска (ХМАО) обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры.

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В Октябрьском районе ввели карантин из-за бешенства животных, которое зафиксировали на территории нефтяного месторождения. Об этом ветеринарная служба Югры сообщила в соцсети. «В связи с выявлением случая бешенства в районе кустовой площадки № 88 Укрепленного нефтепромысла — Актив Каменное АО „РН-Няганьнефтегаз“ в Октябрьском районе введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Посещение данного участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов организующих карантинные мероприятия», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике Ветслужбы ХМАО в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в одном из частных хозяйств Югорска (ХМАО) обнаружен очаг африканской чумы — болезни, которая поражает домашних животных. На территории, где был обнаружен вирус, введены карантинные меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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