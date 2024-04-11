Европарламент отказался финансировать Совет ЕС без помощи Украине. Видео

11 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Ги Верхофстадт сообщил, что ЕС должен отправить Украине Patriot Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейский парламент принял решение о приостановке финансирования бюджета Совета ЕС до момента, пока он не отправит Украине дополнительные противоракетные системы Patriot. Об этом заявил депутат Европарламента Ги Верхофстадт из фракции Renew. «Парламент отказывается финансировать бюджет Совета Европы до тех пор, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot», — сообщил Верхофстадт. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы ФРГ по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Киеву исчерпаны. По ее словам, ЕС собираются изучить возможность запустить для отправки ПВО специальный фонд, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский парламент принял решение о приостановке финансирования бюджета Совета ЕС до момента, пока он не отправит Украине дополнительные противоракетные системы Patriot. Об этом заявил депутат Европарламента Ги Верхофстадт из фракции Renew. «Парламент отказывается финансировать бюджет Совета Европы до тех пор, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot», — сообщил Верхофстадт. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы ФРГ по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Киеву исчерпаны. По ее словам, ЕС собираются изучить возможность запустить для отправки ПВО специальный фонд, передает RT.