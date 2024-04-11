Появились подробности в деле школьников, занявшихся сексом с 11-летней в Первоуральске

Полицейские узнали о сексе подростков с 11-летней свердловчанкой от педагога

11 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

В деле фигурирует двое парней и девочка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске школьников обвинили в групповом изнасиловании Первой о сексе между 11-летней девочкой и двумя восьмиклассниками в Первоуральске полицейским рассказала социальный педагог школы, в которой учатся юноши. К ней за помощью обратилась мама одного из парней, когда нашла у него видео, пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Говорили, что мама мальчика сама пошла в полицию, когда нашла в телефоне сына видео с этой девочкой. Но, насколько мне известно, женщина обратилась к соцпедагогу, а та, в свою очередь, рассказала все полицейским. Маму она предупредила, что сделает так, и та нормально к этому отнеслась», — уточнил собеседник агентства. Инцидент произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить парней, поэтому позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Свердловские силовики официально не комментируют случившееся. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первой о сексе между 11-летней девочкой и двумя восьмиклассниками в Первоуральске полицейским рассказала социальный педагог школы, в которой учатся юноши. К ней за помощью обратилась мама одного из парней, когда нашла у него видео, пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Говорили, что мама мальчика сама пошла в полицию, когда нашла в телефоне сына видео с этой девочкой. Но, насколько мне известно, женщина обратилась к соцпедагогу, а та, в свою очередь, рассказала все полицейским. Маму она предупредила, что сделает так, и та нормально к этому отнеслась», — уточнил собеседник агентства. Инцидент произошел 23 февраля. По неофициальной информации, школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить парней, поэтому позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. Следователи возбудили уголовное дело. Свердловские силовики официально не комментируют случившееся. Подробнее о секс-скандале — в сюжете URA.RU.