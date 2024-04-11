Губернатор Шумков сообщил Путину, когда укрепят дамбу в Кургане

Вадим Шумков: дамбу в Кургане укрепят до 12 апреля

11 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

О состоянии дамбы губернатор Вадим Шумков доложил президенту Владимиру Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Укрепление дамбы в Кургане планируют завершить в ночь с 11 на 12 апреля. Об этом президенту России Владимиру Путину во время совещания по паводкам доложил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Главным образом проводятся работы по укреплению уровня дамбы Кургана. Общая протяженность которой порядка 30 километров. Это делается для того, чтобы поднять уровень дамбы с существующих крайних отметок 8-10 метров до 11 метров. Указанные работы планируем завершить сегодня ночью», — сообщил Шумков. В Курганской области из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС. Актуальная информация о паводке появляется в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Укрепление дамбы в Кургане планируют завершить в ночь с 11 на 12 апреля. Об этом президенту России Владимиру Путину во время совещания по паводкам доложил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Главным образом проводятся работы по укреплению уровня дамбы Кургана. Общая протяженность которой порядка 30 километров. Это делается для того, чтобы поднять уровень дамбы с существующих крайних отметок 8-10 метров до 11 метров. Указанные работы планируем завершить сегодня ночью», — сообщил Шумков. В Курганской области из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС. Актуальная информация о паводке появляется в онлайн-трансляции URA.RU.