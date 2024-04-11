Ситуация в Орске стабилизируется, заявил губернатор региона
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
Паводки в Оренбургской области достигли пика. Самая сложная ситуация в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — заявил Паслер президенту России Владимиру Путину во время совещания. Трансляцию можно посмотреть на канале URA.RU в
Он также отметил стабилизацию ситуации с паводками в Орске. По его словам, уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.