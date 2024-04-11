Паводки в Оренбургской области достигли пика

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Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, утка, паводок, уровень воды, подтопление
Ситуация в Орске стабилизируется, заявил губернатор региона Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Паводки в Оренбургской области достигли пика. Самая сложная ситуация в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — заявил Паслер президенту России Владимиру Путину во время совещания. Трансляцию можно посмотреть на канале URA.RU в Rutube.

Он также отметил стабилизацию ситуации с паводками в Орске. По его словам, уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров.

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Паводки в Оренбургской области достигли пика. Самая сложная ситуация в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. «В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — заявил Паслер президенту России Владимиру Путину во время совещания. Трансляцию можно посмотреть на канале URA.RU в Rutube. Он также отметил стабилизацию ситуации с паводками в Орске. По его словам, уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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