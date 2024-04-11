Происшествия Паводки в Оренбургской области достигли пика 11 апреля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 + Ситуация в Орске стабилизируется, заявил губернатор региона Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Паводки в Оренбургской области достигли пика. Самая сложная ситуация в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. «В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — заявил Паслер президенту России Владимиру Путину во время совещания. Трансляцию можно посмотреть на канале URA.RU в Rutube . Он также отметил стабилизацию ситуации с паводками в Орске. По его словам, уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Паводки в Оренбургской области достигли пика. Самая сложная ситуация в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. «В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — заявил Паслер президенту России Владимиру Путину во время совещания. Трансляцию можно посмотреть на канале URA.RU в Rutube. Он также отметил стабилизацию ситуации с паводками в Орске. По его словам, уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям