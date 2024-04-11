Курганские реки меняют направление, из-за чего эвакуируют еще два села

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, наводнение
Паводок в Курганской области пошел не по плану, вода меняет направление Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области вода неожиданно поменяла направление, из-за чего опасность подтопления угрожает жителям двух сел. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков.

«Не по прогнозу идет подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа. Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей», — написал Вадим Шумков в официальном telegram-канале.

Изменение разлива рек могут быть связаны с ледовыми заторами. Губернатор призвал жителей сел слушаться команды местных администраций и держать под рукой ценные вещи и документы.

Эвакуация населения проходит в различных округах и районах Курганской области. В Звериноголовском муниципальном округе вода достигла критического уровня, дома в селе Прорывное уходят под воду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области вода неожиданно поменяла направление, из-за чего опасность подтопления угрожает жителям двух сел. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков. «Не по прогнозу идет подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа. Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей», — написал Вадим Шумков в официальном telegram-канале. Изменение разлива рек могут быть связаны с ледовыми заторами. Губернатор призвал жителей сел слушаться команды местных администраций и держать под рукой ценные вещи и документы. Эвакуация населения проходит в различных округах и районах Курганской области. В Звериноголовском муниципальном округе вода достигла критического уровня, дома в селе Прорывное уходят под воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...