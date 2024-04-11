Курганские реки меняют направление, из-за чего эвакуируют еще два села

11 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Паводок в Курганской области пошел не по плану, вода меняет направление Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области вода неожиданно поменяла направление, из-за чего опасность подтопления угрожает жителям двух сел. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков. «Не по прогнозу идет подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа. Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей», — написал Вадим Шумков в официальном telegram-канале. Изменение разлива рек могут быть связаны с ледовыми заторами. Губернатор призвал жителей сел слушаться команды местных администраций и держать под рукой ценные вещи и документы. Эвакуация населения проходит в различных округах и районах Курганской области. В Звериноголовском муниципальном округе вода достигла критического уровня, дома в селе Прорывное уходят под воду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области вода неожиданно поменяла направление, из-за чего опасность подтопления угрожает жителям двух сел. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков. «Не по прогнозу идет подтопление села Каминское Куртамышского округа, а также вода подошла к селу Плотниково Притобольного округа. Главам дана команда усиливать фактическую и превентивную эвакуацию людей», — написал Вадим Шумков в официальном telegram-канале. Изменение разлива рек могут быть связаны с ледовыми заторами. Губернатор призвал жителей сел слушаться команды местных администраций и держать под рукой ценные вещи и документы. Эвакуация населения проходит в различных округах и районах Курганской области. В Звериноголовском муниципальном округе вода достигла критического уровня, дома в селе Прорывное уходят под воду.