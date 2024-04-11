В Звериноголовском, где критический уровень паводка, дома уходят под воду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
Вадим Шумков показал кадры паводка из села, где уровень воды в Тоболе более 10 метров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жилые дома в селе Прорывное в Звериноголовском муниципальном округе (Курганская область), где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр, уходят под воду. Кадрами съемки поселка с вертолета поделился губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Село Прорывное Звериноголовского округа, пойма реки Тобол», — написал глава Курганской области в своем канале «силаVправде (V. Шумков)». На кадрах с высоты птичьего полета видно, как село постепенно уходит под воду из-за роста уровня воды в Тоболе.

Ранее сообщалось, что у села в Звериноголовском округе уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Губернатор региона отмечал, что вода последовательно движется по течению на Курган. Также Шумков встречался с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). Он сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Село Прорывное в Курганской области уходит под воду
Село Прорывное в Курганской области уходит под воду

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жилые дома в селе Прорывное в Звериноголовском муниципальном округе (Курганская область), где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр, уходят под воду. Кадрами съемки поселка с вертолета поделился губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Село Прорывное Звериноголовского округа, пойма реки Тобол», — написал глава Курганской области в своем канале «силаVправде (V. Шумков)». На кадрах с высоты птичьего полета видно, как село постепенно уходит под воду из-за роста уровня воды в Тоболе. Ранее сообщалось, что у села в Звериноголовском округе уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Губернатор региона отмечал, что вода последовательно движется по течению на Курган. Также Шумков встречался с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). Он сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...