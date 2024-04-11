Жителя Кургана в разных частях города услышали сирену, оповещающую об эвакуации, при этом власти не сообщали, что с территорий, где звучала сирена, нужно эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили читатели
«Сирены выли в районе Дома быта, возле филармонии и Швейной фирмы. Сирены включат не в первый раз, при этом власти не сообщают, что нужно оттуда эвакуироваться», — удивляются местные жители.
Ранее в Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. 11 апреля в Кургане эвакуировали жителей семи микрорайонов. По данным на утро, в регионе было эвакуировано более 6000 человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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