В разных частях Кургана завыли сирены, призывающие к эвакуации. Видео

11 апреля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Сирены слышали в нескольких частях города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителя Кургана в разных частях города услышали сирену, оповещающую об эвакуации, при этом власти не сообщали, что с территорий, где звучала сирена, нужно эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили читатели «Сирены выли в районе Дома быта, возле филармонии и Швейной фирмы. Сирены включат не в первый раз, при этом власти не сообщают, что нужно оттуда эвакуироваться», — удивляются местные жители. Ранее в Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. 11 апреля в Кургане эвакуировали жителей семи микрорайонов. По данным на утро, в регионе было эвакуировано более 6000 человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Кургана в разных частях города услышали сирену, оповещающую об эвакуации, при этом власти не сообщали, что с территорий, где звучала сирена, нужно эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили читатели «Сирены выли в районе Дома быта, возле филармонии и Швейной фирмы. Сирены включат не в первый раз, при этом власти не сообщают, что нужно оттуда эвакуироваться», — удивляются местные жители. Ранее в Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. 11 апреля в Кургане эвакуировали жителей семи микрорайонов. По данным на утро, в регионе было эвакуировано более 6000 человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.