В разных частях Кургана завыли сирены, призывающие к эвакуации. Видео

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирены слышали в нескольких частях города Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жителя Кургана в разных частях города услышали сирену, оповещающую об эвакуации, при этом власти не сообщали, что с территорий, где звучала сирена, нужно эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили читатели

«Сирены выли в районе Дома быта, возле филармонии и Швейной фирмы. Сирены включат не в первый раз, при этом власти не сообщают, что нужно оттуда эвакуироваться», — удивляются местные жители.

Ранее в Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. 11 апреля в Кургане эвакуировали жителей семи микрорайонов. По данным на утро, в регионе было эвакуировано более 6000 человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Жителя Кургана в разных частях города услышали сирену, оповещающую об эвакуации, при этом власти не сообщали, что с территорий, где звучала сирена, нужно эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили читатели «Сирены выли в районе Дома быта, возле филармонии и Швейной фирмы. Сирены включат не в первый раз, при этом власти не сообщают, что нужно оттуда эвакуироваться», — удивляются местные жители. Ранее в Курганской области из-за угрозы паводка был введен режим ЧС. 11 апреля в Кургане эвакуировали жителей семи микрорайонов. По данным на утро, в регионе было эвакуировано более 6000 человек. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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