Суд продлил арест бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Видео

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Бизнес-коуч Шабтдинов останется под арестом до лета Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Суд продлил срок содержания под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до июня. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца, до 16.06.2024 года», — говорится в сообщении.

Защитники Шабутдинова будут продолжать обжаловать арест. «Аяз и мы — его защитники — будем продолжать обжаловать арест на всех стадиях, так как считаем его незаконно избранной мерой пресечения», — прокомментировал URA.RU решение суда адвокат Дмитрий Григориади.

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Суд продлил срок содержания под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до июня. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». «Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца, до 16.06.2024 года», — говорится в сообщении. Защитники Шабутдинова будут продолжать обжаловать арест. «Аяз и мы — его защитники — будем продолжать обжаловать арест на всех стадиях, так как считаем его незаконно избранной мерой пресечения», — прокомментировал URA.RU решение суда адвокат Дмитрий Григориади.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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