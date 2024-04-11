Происшествия Суд продлил арест бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Видео 11 апреля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 + Бизнес-коуч Шабтдинов останется под арестом до лета Фото: Артур Новосильцев/АГН Москва новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Суд продлил срок содержания под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до июня. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». «Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца, до 16.06.2024 года», — говорится в сообщении. Защитники Шабутдинова будут продолжать обжаловать арест. «Аяз и мы — его защитники — будем продолжать обжаловать арест на всех стадиях, так как считаем его незаконно избранной мерой пресечения», — прокомментировал URA.RU решение суда адвокат Дмитрий Григориади. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Суд продлил срок содержания под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до июня. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». «Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца, до 16.06.2024 года», — говорится в сообщении. Защитники Шабутдинова будут продолжать обжаловать арест. «Аяз и мы — его защитники — будем продолжать обжаловать арест на всех стадиях, так как считаем его незаконно избранной мерой пресечения», — прокомментировал URA.RU решение суда адвокат Дмитрий Григориади. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям