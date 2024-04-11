Суд продлил срок содержания под стражей бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до июня. Об этом заявил telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок 2 месяца, до 16.06.2024 года», — говорится в сообщении.
Защитники Шабутдинова будут продолжать обжаловать арест. «Аяз и мы — его защитники — будем продолжать обжаловать арест на всех стадиях, так как считаем его незаконно избранной мерой пресечения», — прокомментировал URA.RU решение суда адвокат Дмитрий Григориади.
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