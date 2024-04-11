11 апреля 2024

В Оренбурге затопило еще свыше 200 домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская среда. Челябинск, вода, река миасс
В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов, а число подтопленных участков выросло на 795. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

«Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики. На Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады», — написал Сергей Салмин в своем официальном telegram-канале.

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В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов, а число подтопленных участков выросло на 795. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики. На Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады», — написал Сергей Салмин в своем официальном telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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