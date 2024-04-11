В Оренбурге затопило еще свыше 200 домов

В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов, а число подтопленных участков выросло на 795. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
«Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики. На Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады», —
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