В Оренбурге затопило еще свыше 200 домов

11 апреля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов, а число подтопленных участков выросло на 795. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики. На Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады», — написал Сергей Салмин в своем официальном telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбурге оказались затоплены еще 211 домов, а число подтопленных участков выросло на 795. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики. На Южно-Уральском водозаборе дежурят круглосуточно бригады», — написал Сергей Салмин в своем официальном telegram-канале.