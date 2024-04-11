Путин назвал чушью планы напасть на Запад

11 апреля 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Путин отреагировал на слухи о нападении на Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение по поводу утверждений о возможной агрессии России против западных стран, назвав их надуманными и спекулятивными. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Это чушь (версия о нападении РФ на Запад — прим. URA.RU), нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на [конфликт] на Украине, вот и все. Это главная причина, почему раздувается эта тема — какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное, других причин нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение по поводу утверждений о возможной агрессии России против западных стран, назвав их надуманными и спекулятивными. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Это чушь (версия о нападении РФ на Запад — прим. URA.RU), нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на [конфликт] на Украине, вот и все. Это главная причина, почему раздувается эта тема — какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное, других причин нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24»