Путин назвал чушью планы напасть на Запад

Президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение по поводу утверждений о возможной агрессии России против западных стран, назвав их надуманными и спекулятивными. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«Это чушь (версия о нападении РФ на Запад — прим. URA.RU), нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на [конфликт] на Украине, вот и все. Это главная причина, почему раздувается эта тема — какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное, других причин нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24»
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