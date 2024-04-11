11 апреля 2024

Путин назвал чушью планы напасть на Запад

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин отреагировал на слухи о нападении на Запад Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение по поводу утверждений о возможной агрессии России против западных стран, назвав их надуманными и спекулятивными. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Это чушь (версия о нападении РФ на Запад — прим. URA.RU), нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на [конфликт] на Украине, вот и все. Это главная причина, почему раздувается эта тема — какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное, других причин нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24»

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Президент РФ Владимир Путин выразил свое мнение по поводу утверждений о возможной агрессии России против западных стран, назвав их надуманными и спекулятивными. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Это чушь (версия о нападении РФ на Запад — прим. URA.RU), нужная правящим, как раньше говорили, кругам, для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на [конфликт] на Украине, вот и все. Это главная причина, почему раздувается эта тема — какая-то агрессивная политика со стороны России. Это основное, других причин нет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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