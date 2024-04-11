Путин поручил правительству разработать принципы подготовки новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Правительству РФ необходимо разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию, а также представить эти материалы в Администрацию президента и комиссии Госсовета РФ», — указано в документе.
Документы по подготовке новых национальных проектов должны быть представлены до 30 апреля текущего года. Указанные принципы и подходы будут обсуждены на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором примут участие руководители регионов.
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