Путин поручил правительству разработать принципы подготовки новых нацпроектов

12 апреля 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты. Об этом сообщает сайт Кремля. «Правительству РФ необходимо разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию, а также представить эти материалы в Администрацию президента и комиссии Госсовета РФ», — указано в документе. Документы по подготовке новых национальных проектов должны быть представлены до 30 апреля текущего года. Указанные принципы и подходы будут обсуждены на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором примут участие руководители регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты. Об этом сообщает сайт Кремля. «Правительству РФ необходимо разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию, а также представить эти материалы в Администрацию президента и комиссии Госсовета РФ», — указано в документе. Документы по подготовке новых национальных проектов должны быть представлены до 30 апреля текущего года. Указанные принципы и подходы будут обсуждены на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором примут участие руководители регионов.