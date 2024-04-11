11 апреля 2024

Путин поручил правительству разработать принципы подготовки новых нацпроектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Правительству РФ необходимо разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию, а также представить эти материалы в Администрацию президента и комиссии Госсовета РФ», — указано в документе.

Документы по подготовке новых национальных проектов должны быть представлены до 30 апреля текущего года. Указанные принципы и подходы будут обсуждены на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором примут участие руководители регионов.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты. Об этом сообщает сайт Кремля. «Правительству РФ необходимо разработать основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию, а также представить эти материалы в Администрацию президента и комиссии Госсовета РФ», — указано в документе. Документы по подготовке новых национальных проектов должны быть представлены до 30 апреля текущего года. Указанные принципы и подходы будут обсуждены на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором примут участие руководители регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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