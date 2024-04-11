Екатерина, супруга известного блогера Дмитрия Портнягина, была освобождена после пятнадцатичасового допроса в Следственном комитете по Московской области. Причиной стало дело о неуплате налогов.
«Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов», — написал Дмитрий Портнягин в своем telegram-канале. Видео с выходом жены из СК появилось в telegram-канале Shot.
Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год блогер и его жена уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей и осуществили финансовые операции на сумму более 91 миллиона рублей с использованием средств, полученных незаконным путем. В результате также возникла задолженность по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. Однако, как сообщили в СК, ущерб был полностью возмещен оперативными действиями следователей.
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