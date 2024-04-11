Жену Портнягина, обвиняемую в неуплате налогов, отпустили из СК спустя 15 часов. Видео

12 апреля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Портнягины приняли решение экстренно закрыть все штрафы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатерина, супруга известного блогера Дмитрия Портнягина, была освобождена после пятнадцатичасового допроса в Следственном комитете по Московской области. Причиной стало дело о неуплате налогов. «Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов», — написал Дмитрий Портнягин в своем telegram-канале. Видео с выходом жены из СК появилось в telegram-канале Shot. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год блогер и его жена уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей и осуществили финансовые операции на сумму более 91 миллиона рублей с использованием средств, полученных незаконным путем. В результате также возникла задолженность по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. Однако, как сообщили в СК, ущерб был полностью возмещен оперативными действиями следователей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатерина, супруга известного блогера Дмитрия Портнягина, была освобождена после пятнадцатичасового допроса в Следственном комитете по Московской области. Причиной стало дело о неуплате налогов. «Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов», — написал Дмитрий Портнягин в своем telegram-канале. Видео с выходом жены из СК появилось в telegram-канале Shot. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год блогер и его жена уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей и осуществили финансовые операции на сумму более 91 миллиона рублей с использованием средств, полученных незаконным путем. В результате также возникла задолженность по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. Однако, как сообщили в СК, ущерб был полностью возмещен оперативными действиями следователей.