11 апреля 2024

Жену Портнягина, обвиняемую в неуплате налогов, отпустили из СК спустя 15 часов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Портнягины приняли решение экстренно закрыть все штрафы Фото:

Екатерина, супруга известного блогера Дмитрия Портнягина, была освобождена после пятнадцатичасового допроса в Следственном комитете по Московской области. Причиной стало дело о неуплате налогов.

«Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов», — написал Дмитрий Портнягин в своем telegram-канале. Видео с выходом жены из СК появилось в telegram-канале Shot.

Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год блогер и его жена уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей и осуществили финансовые операции на сумму более 91 миллиона рублей с использованием средств, полученных незаконным путем. В результате также возникла задолженность по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. Однако, как сообщили в СК, ущерб был полностью возмещен оперативными действиями следователей.

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Екатерина, супруга известного блогера Дмитрия Портнягина, была освобождена после пятнадцатичасового допроса в Следственном комитете по Московской области. Причиной стало дело о неуплате налогов. «Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда. Катю отпустили из Следственного комитета домой спустя 15 часов», — написал Дмитрий Портнягин в своем telegram-канале. Видео с выходом жены из СК появилось в telegram-канале Shot. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год блогер и его жена уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей и осуществили финансовые операции на сумму более 91 миллиона рублей с использованием средств, полученных незаконным путем. В результате также возникла задолженность по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей. Однако, как сообщили в СК, ущерб был полностью возмещен оперативными действиями следователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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