На бизнес-коуча Портнягина завели уголовное дело

11 апреля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

У Портнягина накопилось штрафов на 64 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег заведено на бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Об этом блогер рассказал в своем telegram-канале, пообещав сразу же оплатить долг штрафов в размере 64 миллионов рублей. «УД было заведено по статье 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов <…> Я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — написал Портнягин. Однако бизнесмен посчитал странным заведение уголовного дела. По его словам, долг он погасил еще в 2022 году, а сейчас остались лишь штрафы и пенни. Telegram-канал Shot писал, что жену Портнягина Екатерину задержали в Москве, а у самого бизнесмена идут обыски в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Сам Портнягин является блогером и предпринимателем. Известность он приобрел благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег заведено на бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Об этом блогер рассказал в своем telegram-канале, пообещав сразу же оплатить долг штрафов в размере 64 миллионов рублей. «УД было заведено по статье 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов <…> Я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — написал Портнягин. Однако бизнесмен посчитал странным заведение уголовного дела. По его словам, долг он погасил еще в 2022 году, а сейчас остались лишь штрафы и пенни. Telegram-канал Shot писал, что жену Портнягина Екатерину задержали в Москве, а у самого бизнесмена идут обыски в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Сам Портнягин является блогером и предпринимателем. Известность он приобрел благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале.