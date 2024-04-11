На бизнес-коуча Портнягина завели уголовное дело

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У Портнягина накопилось штрафов на 64 миллиона рублей Фото:

Уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег заведено на бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Об этом блогер рассказал в своем telegram-канале, пообещав сразу же оплатить долг штрафов в размере 64 миллионов рублей.

«УД было заведено по статье 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов <…> Я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — написал Портнягин. Однако бизнесмен посчитал странным заведение уголовного дела. По его словам, долг он погасил еще в 2022 году, а сейчас остались лишь штрафы и пенни.

Telegram-канал Shot писал, что жену Портнягина Екатерину задержали в Москве, а у самого бизнесмена идут обыски в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Сам Портнягин является блогером и предпринимателем. Известность он приобрел благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале.

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Уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег заведено на бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Об этом блогер рассказал в своем telegram-канале, пообещав сразу же оплатить долг штрафов в размере 64 миллионов рублей. «УД было заведено по статье 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов <…> Я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — написал Портнягин. Однако бизнесмен посчитал странным заведение уголовного дела. По его словам, долг он погасил еще в 2022 году, а сейчас остались лишь штрафы и пенни. Telegram-канал Shot писал, что жену Портнягина Екатерину задержали в Москве, а у самого бизнесмена идут обыски в здании бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Сам Портнягин является блогером и предпринимателем. Известность он приобрел благодаря своему блогу «Трансформатор» на youtube-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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