Диетолог назвала неожиданную возможность похудеть с помощью шашлыка

Диетолог Подымникова: употребление шашлыка помогает похудеть

Для шашлыка лучше использовать курицу и говядину, заявила Владислава Подымникова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шашлык может стать не только вкусным блюдом на майские праздники, но и помощником в похудении. Об этом рассказала диетолог Владислава Подымникова.

«В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий», — объяснила специалист в интервью изданию «Подмосковье сегодня». Подымникова рекомендует использовать для шашлыка прежде всего курицу или говядину, а также подходящий маринад.

Диетолог считает, что мясо, зажаренное в ягодном соке или греческом йогурте, может обеспечить уменьшение отеков и сохранение тона кожи. Однако важно не переусердствовать: употребление более килограмма мяса в день может привести к белковому отравлению. Важно помнить о балансе. К шашлыку нужно добавлять свежие овощи и пить достаточное количество воды, заключила Подымникова.