Диетолог назвала неожиданную возможность похудеть с помощью шашлыка

Диетолог Подымникова: употребление шашлыка помогает похудеть
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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, шашлык, бар, кафе, ресторан, мясо
Для шашлыка лучше использовать курицу и говядину, заявила Владислава Подымникова Фото:

Шашлык может стать не только вкусным блюдом на майские праздники, но и помощником в похудении. Об этом рассказала диетолог Владислава Подымникова.

«В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий», — объяснила специалист в интервью изданию «Подмосковье сегодня». Подымникова рекомендует использовать для шашлыка прежде всего курицу или говядину, а также подходящий маринад.

Диетолог считает, что мясо, зажаренное в ягодном соке или греческом йогурте, может обеспечить уменьшение отеков и сохранение тона кожи. Однако важно не переусердствовать: употребление более килограмма мяса в день может привести к белковому отравлению. Важно помнить о балансе. К шашлыку нужно добавлять свежие овощи и пить достаточное количество воды, заключила Подымникова.

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Шашлык может стать не только вкусным блюдом на майские праздники, но и помощником в похудении. Об этом рассказала диетолог Владислава Подымникова. «В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий», — объяснила специалист в интервью изданию «Подмосковье сегодня». Подымникова рекомендует использовать для шашлыка прежде всего курицу или говядину, а также подходящий маринад. Диетолог считает, что мясо, зажаренное в ягодном соке или греческом йогурте, может обеспечить уменьшение отеков и сохранение тона кожи. Однако важно не переусердствовать: употребление более килограмма мяса в день может привести к белковому отравлению. Важно помнить о балансе. К шашлыку нужно добавлять свежие овощи и пить достаточное количество воды, заключила Подымникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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