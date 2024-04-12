Власти Оренбурга рассказали, когда паводок пойдет на убыль

Уровень воды в Оренбурге достигнет своего максимума в пятницу, 12 апреля, а через два дня начнет уменьшаться. Такие прогнозы сделал первый замглавы города Алексей Кудинов.
«Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться», — рассказал Кудинов, его слова передает РИА Новости. В настоящий момент уровень воды достиг 1120 сантиметров.
Паводок в Оренбургской области начался в первых числах апреля и продолжается до сих пор. В Орске из-за паводка прорвало плотину. Подтопленными оказалось множество домов и частных хозяйств. Уровень воды достиг исторического максимума.
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