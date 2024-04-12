ВС РФ нанесли удар по комбинату в Кривом Роге

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, истребители, в небе
ВС РФ нанесли удар по району горного комбината, где размещаются военные городки, заявил Сергей Лебедев Фото:
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Вооруженные силы России нанесли удар по району Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что один из прилетов сопровождался мощным взрывом.

После этих атак в городе возникли проблемы с электроснабжением. Горно-обогатительный комбинат находится на окраине города, в направлении к Зеленодольску, где размещаются «военные городки», заключил Лебедев.

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Вооруженные силы России нанесли удар по району Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что один из прилетов сопровождался мощным взрывом. После этих атак в городе возникли проблемы с электроснабжением. Горно-обогатительный комбинат находится на окраине города, в направлении к Зеленодольску, где размещаются «военные городки», заключил Лебедев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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