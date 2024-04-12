ВС РФ нанесли удар по комбинату в Кривом Роге

ВС РФ нанесли удар по району горного комбината, где размещаются военные городки, заявил Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по району Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что один из прилетов сопровождался мощным взрывом.

После этих атак в городе возникли проблемы с электроснабжением. Горно-обогатительный комбинат находится на окраине города, в направлении к Зеленодольску, где размещаются «военные городки», заключил Лебедев.