Минтранс потребовал усилить защиту российских аэропортов от атак БПЛА

Минтранс РФ потребовал усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. Это касается аэродромов первой и второй категорий, которые имеют наибольшие риски или потенциальный ущерб от атак. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов БПЛА», — передает слова источника РБК. Отмечается, что меры будут касаться аэродромов, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), которые являются наиболее уязвимыми для внешних атак или имеют высокий потенциальный ущерб в случае нападения.
В России свыше 50 таких аэропортов, включая самые крупные. Поручение не распространяется на аэропорты, совместно используемые с Министерством обороны. Аэропорты и их службы транспортной безопасности должны изучить способы определения потенциальных методов атак с использованием БПЛА, а также учитывать возможные меры противодействия, заключил источник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.