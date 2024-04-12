Минтранс потребовал усилить защиту российских аэропортов от атак БПЛА

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
Дополнительные меры защиты коснутся аэродромов первой и второй категории Фото:

Минтранс РФ потребовал усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. Это касается аэродромов первой и второй категорий, которые имеют наибольшие риски или потенциальный ущерб от атак. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов БПЛА», — передает слова источника РБК. Отмечается, что меры будут касаться аэродромов, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), которые являются наиболее уязвимыми для внешних атак или имеют высокий потенциальный ущерб в случае нападения.

В России свыше 50 таких аэропортов, включая самые крупные. Поручение не распространяется на аэропорты, совместно используемые с Министерством обороны. Аэропорты и их службы транспортной безопасности должны изучить способы определения потенциальных методов атак с использованием БПЛА, а также учитывать возможные меры противодействия, заключил источник.

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Минтранс РФ потребовал усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. Это касается аэродромов первой и второй категорий, которые имеют наибольшие риски или потенциальный ущерб от атак. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов БПЛА», — передает слова источника РБК. Отмечается, что меры будут касаться аэродромов, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), которые являются наиболее уязвимыми для внешних атак или имеют высокий потенциальный ущерб в случае нападения. В России свыше 50 таких аэропортов, включая самые крупные. Поручение не распространяется на аэропорты, совместно используемые с Министерством обороны. Аэропорты и их службы транспортной безопасности должны изучить способы определения потенциальных методов атак с использованием БПЛА, а также учитывать возможные меры противодействия, заключил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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