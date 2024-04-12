Минтранс потребовал усилить защиту российских аэропортов от атак БПЛА

Дополнительные меры защиты коснутся аэродромов первой и второй категории Фото: Михаил Будаков © URA.RU

Минтранс РФ потребовал усилить защиту аэропортов от атак беспилотников. Это касается аэродромов первой и второй категорий, которые имеют наибольшие риски или потенциальный ущерб от атак. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов БПЛА», — передает слова источника РБК. Отмечается, что меры будут касаться аэродромов, отнесенных к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), которые являются наиболее уязвимыми для внешних атак или имеют высокий потенциальный ущерб в случае нападения.

В России свыше 50 таких аэропортов, включая самые крупные. Поручение не распространяется на аэропорты, совместно используемые с Министерством обороны. Аэропорты и их службы транспортной безопасности должны изучить способы определения потенциальных методов атак с использованием БПЛА, а также учитывать возможные меры противодействия, заключил источник.