На энергообъекте в Кривом Роге произошел пожар после взрывов

Пожар вспыхнул на энергетическом объекте в Кривом Роге Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар вследствие падения обломков беспилотника. Об этом рассказали представители Сил обороны юга Украины.

«Пожар возник на энергетическом объекте в Кривом Роге», — передает сообщение военных ВСУ украинское издание «Суспільне». Там добавили, что спасателям удалось успешно справиться с возгоранием. Никто не пострадал.

Энергетическая инфраструктура подверглась ударам ВС РФ в разных частях страны. Известно также о взрывах в Хмельницкой области. Воздушная тревога была объявлена в различных регионах, включая Кировоградскую, Днепропетровскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области и другие, заключили в издании.