На энергообъекте в Кривом Роге произошел пожар после взрывов

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Пожар вспыхнул на энергетическом объекте в Кривом Роге Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар вследствие падения обломков беспилотника. Об этом рассказали представители Сил обороны юга Украины.

«Пожар возник на энергетическом объекте в Кривом Роге», — передает сообщение военных ВСУ украинское издание «Суспільне». Там добавили, что спасателям удалось успешно справиться с возгоранием. Никто не пострадал.

Энергетическая инфраструктура подверглась ударам ВС РФ в разных частях страны. Известно также о взрывах в Хмельницкой области. Воздушная тревога была объявлена в различных регионах, включая Кировоградскую, Днепропетровскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области и другие, заключили в издании.

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На энергетическом объекте в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар вследствие падения обломков беспилотника. Об этом рассказали представители Сил обороны юга Украины. «Пожар возник на энергетическом объекте в Кривом Роге», — передает сообщение военных ВСУ украинское издание «Суспільне». Там добавили, что спасателям удалось успешно справиться с возгоранием. Никто не пострадал. Энергетическая инфраструктура подверглась ударам ВС РФ в разных частях страны. Известно также о взрывах в Хмельницкой области. Воздушная тревога была объявлена в различных регионах, включая Кировоградскую, Днепропетровскую, Хмельницкую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую области и другие, заключили в издании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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