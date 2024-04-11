В Челябинске за год в полтора раза вырос спрос на антидепрессанты

«Сбер Еаптека»: челябинцы стали на 54% чаще покупать антидепрессанты

12 апреля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали больше покупать антидепрессантов Фото: Pixabay.com В Челябинске за год на 54%, или в полтора раза, вырос спрос на антидепрессанты. К таким выводам пришли аналитики «Сбер Еаптеки». Как URA.RU сообщили в компании, существенно также поднялся спрос на лекарства для лечения гинекологических заболеваний. «За год на 40% выросли продажи седативных препаратов, а антидепрессантов — на 54%. На треть поднялись продажи средств для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спрос на средства для лечения гинекологических заболеваний вырос почти на 47%», — пояснили URA.RU в «Сбер Еаптеке». В организации уточнили, что спрос на антидепрессанты традиционно поднимается зимой. Летом он более низкий. В преддверии Всемирного дня здоровья компания «СберЗдоровье» проанализировала поведение пользователей своего сервиса на основании обезличенных данных. Выяснилось, что наиболее популярными в 2023 году для записи на очный прием у пользователей сервиса стали врачи невролог, отоларинголог, гинеколог, гастроэнтеролог и дерматолог. Ко многим врачам челябинцы записывались на онлайн-приемы. Среди самых востребованных оказались терапевт и педиатр. В лидирующие позиции по записи на онлайн-прием также вошли дерматолог, гинеколог и невролог. Возможностями телемедицины теперь пользуется не только молодое поколение. По словам управляющего Челябинским отделением Сбербанка Александра Конева, к сервису приобщились люди старшего возраста. «Телемедицина востребована и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. И если в первом случае решения телемедицины позволяют людям, в первую очередь, экономить время, то для небольших населенных пунктов часто это единственная возможность получить доступ к врачам всех специальностей без необходимости ехать в другой город или другой регион. Кроме того, для всех жителей это еще и возможность получить „второе мнение“ для принятия более осознанного решения в сложных и ответственных ситуациях», — пояснил Конев. Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алена Паршина сообщила, что более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. Также в последнее время появляется все больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за год на 54%, или в полтора раза, вырос спрос на антидепрессанты. К таким выводам пришли аналитики «Сбер Еаптеки». Как URA.RU сообщили в компании, существенно также поднялся спрос на лекарства для лечения гинекологических заболеваний. «За год на 40% выросли продажи седативных препаратов, а антидепрессантов — на 54%. На треть поднялись продажи средств для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спрос на средства для лечения гинекологических заболеваний вырос почти на 47%», — пояснили URA.RU в «Сбер Еаптеке». В организации уточнили, что спрос на антидепрессанты традиционно поднимается зимой. Летом он более низкий. В преддверии Всемирного дня здоровья компания «СберЗдоровье» проанализировала поведение пользователей своего сервиса на основании обезличенных данных. Выяснилось, что наиболее популярными в 2023 году для записи на очный прием у пользователей сервиса стали врачи невролог, отоларинголог, гинеколог, гастроэнтеролог и дерматолог. Ко многим врачам челябинцы записывались на онлайн-приемы. Среди самых востребованных оказались терапевт и педиатр. В лидирующие позиции по записи на онлайн-прием также вошли дерматолог, гинеколог и невролог. Возможностями телемедицины теперь пользуется не только молодое поколение. По словам управляющего Челябинским отделением Сбербанка Александра Конева, к сервису приобщились люди старшего возраста. «Телемедицина востребована и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. И если в первом случае решения телемедицины позволяют людям, в первую очередь, экономить время, то для небольших населенных пунктов часто это единственная возможность получить доступ к врачам всех специальностей без необходимости ехать в другой город или другой регион. Кроме того, для всех жителей это еще и возможность получить „второе мнение“ для принятия более осознанного решения в сложных и ответственных ситуациях», — пояснил Конев. Врач-терапевт «СберЗдоровья» Алена Паршина сообщила, что более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. Также в последнее время появляется все больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр.