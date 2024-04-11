В Ельцин Центре научат блогеров и журналистов отличать новости от фейков

В Ельцин Центре 12 апреля стартовал Всероссийский медиафорум «Урал — территория молодежных медиа». Как рассказали URA.RU организаторы, его цель — научить начинающих блогеров и журналистов отличать настоящие новости от фейков.
«Особый акцент при разработке программы сделан на приобретение участниками знаний и навыков по борьбе с фейковыми новостями и информационными вбросами. Также начинающих журналистов и блогеров научат профессиональному ведению собственных информационных ресурсов на принципах объективности, открытости, честности и востребованности молодежью», — отметили организаторы форума.
Всего на мероприятие, которое будет идти три дня, до 14 апреля, приглашены представители университетов из более чем 20 регионов России и Узбекистана. Также один участник приехал из Бельгии. Чтобы попасть на форум, они прошли специальный конкурсный отбор. Эксперты оценивали их блоги по многим критериям — например, уникальность, содержательность контента и перспективность. По итогам мероприятия запланирована карьерная ярмарка — на ней будут присутствовать представители лидирующих и влиятельных СМИ.
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