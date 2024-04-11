Общество В Ельцин Центре научат блогеров и журналистов отличать новости от фейков В Ельцин Центре стартовал Всероссийский медиафорум по борьбе с фейками 12 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 + Начинающих медийщиков научат работать с информацией (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ельцин Центре 12 апреля стартовал Всероссийский медиафорум «Урал — территория молодежных медиа». Как рассказали URA.RU организаторы, его цель — научить начинающих блогеров и журналистов отличать настоящие новости от фейков. «Особый акцент при разработке программы сделан на приобретение участниками знаний и навыков по борьбе с фейковыми новостями и информационными вбросами. Также начинающих журналистов и блогеров научат профессиональному ведению собственных информационных ресурсов на принципах объективности, открытости, честности и востребованности молодежью», — отметили организаторы форума. Всего на мероприятие, которое будет идти три дня, до 14 апреля, приглашены представители университетов из более чем 20 регионов России и Узбекистана. Также один участник приехал из Бельгии. Чтобы попасть на форум, они прошли специальный конкурсный отбор. Эксперты оценивали их блоги по многим критериям — например, уникальность, содержательность контента и перспективность. По итогам мероприятия запланирована карьерная ярмарка — на ней будут присутствовать представители лидирующих и влиятельных СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ельцин Центре 12 апреля стартовал Всероссийский медиафорум «Урал — территория молодежных медиа». Как рассказали URA.RU организаторы, его цель — научить начинающих блогеров и журналистов отличать настоящие новости от фейков. «Особый акцент при разработке программы сделан на приобретение участниками знаний и навыков по борьбе с фейковыми новостями и информационными вбросами. Также начинающих журналистов и блогеров научат профессиональному ведению собственных информационных ресурсов на принципах объективности, открытости, честности и востребованности молодежью», — отметили организаторы форума. Всего на мероприятие, которое будет идти три дня, до 14 апреля, приглашены представители университетов из более чем 20 регионов России и Узбекистана. Также один участник приехал из Бельгии. Чтобы попасть на форум, они прошли специальный конкурсный отбор. Эксперты оценивали их блоги по многим критериям — например, уникальность, содержательность контента и перспективность. По итогам мероприятия запланирована карьерная ярмарка — на ней будут присутствовать представители лидирующих и влиятельных СМИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям