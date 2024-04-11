Полпред Якушев обратился к уральцам по особому поводу

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем космонавтики и оценил их вклад в развитие отрасли. Текст обращения пресс-служба полпредства опубликовала в telegram-канале.
«Космическая отрасль России сегодня стремительно развивается. Большой вклад в это вносят регионы Уральского федерального округа. Наши предприятия входят в структуру „Роскосмоса“ и успешно решают задачи госкорпорации. Среди космонавтов, побывавших на орбите, немало уроженцев Урала и Западной Сибири», — отметил Якушев.
Он добавил, что молодежь активно интересуется космосом, увлечена этой темой. 12 апреля 1961 года в истории страны произошло важное событие — Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Якушев подчеркнул, что очень важно хранить память об этом событии.
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