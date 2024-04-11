Развлечения Полпред Якушев обратился к уральцам по особому поводу Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем космонавтики 12 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + Владимир Якушев отметил, что уральцы внесли большой вклад в развитие отрасли Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем космонавтики и оценил их вклад в развитие отрасли. Текст обращения пресс-служба полпредства опубликовала в telegram-канале. «Космическая отрасль России сегодня стремительно развивается. Большой вклад в это вносят регионы Уральского федерального округа. Наши предприятия входят в структуру „Роскосмоса“ и успешно решают задачи госкорпорации. Среди космонавтов, побывавших на орбите, немало уроженцев Урала и Западной Сибири», — отметил Якушев. Он добавил, что молодежь активно интересуется космосом, увлечена этой темой. 12 апреля 1961 года в истории страны произошло важное событие — Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Якушев подчеркнул, что очень важно хранить память об этом событии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем космонавтики и оценил их вклад в развитие отрасли. Текст обращения пресс-служба полпредства опубликовала в telegram-канале. «Космическая отрасль России сегодня стремительно развивается. Большой вклад в это вносят регионы Уральского федерального округа. Наши предприятия входят в структуру „Роскосмоса“ и успешно решают задачи госкорпорации. Среди космонавтов, побывавших на орбите, немало уроженцев Урала и Западной Сибири», — отметил Якушев. Он добавил, что молодежь активно интересуется космосом, увлечена этой темой. 12 апреля 1961 года в истории страны произошло важное событие — Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Якушев подчеркнул, что очень важно хранить память об этом событии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям