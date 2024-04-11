В Тюменской области объявили штормовое предупреждение по затоплению

Синоптики Тюменской области: земли и дороги у Ильинки затопит в ближайшие дни

12 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Метеорологи предрекают затопление мостов и земель (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В период с 13 по 17 апреля река Ишим у села Ильинка поднимется до опасных значений, из-за чего ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и нарушение дорожного сообщения. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления „половодье“ (800 см), с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — говорится в предупреждении. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. На гидропосте в Ильинке за последние сутки вода поднялась на 108 см, уровень составил 527 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период с 13 по 17 апреля река Ишим у села Ильинка поднимется до опасных значений, из-за чего ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и нарушение дорожного сообщения. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления „половодье“ (800 см), с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — говорится в предупреждении. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. На гидропосте в Ильинке за последние сутки вода поднялась на 108 см, уровень составил 527 см.