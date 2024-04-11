11 апреля 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение по затоплению

Синоптики Тюменской области: земли и дороги у Ильинки затопит в ближайшие дни
© Служба новостей «URA.RU»
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Архив. Паводок. Челябинск., река, мост, потоп, половодье, паводок, переправа, весна
Метеорологи предрекают затопление мостов и земель (архивное фото) Фото:
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В период с 13 по 17 апреля река Ишим у села Ильинка поднимется до опасных значений, из-за чего ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и нарушение дорожного сообщения. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления „половодье“ (800 см), с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — говорится в предупреждении.

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. На гидропосте в Ильинке за последние сутки вода поднялась на 108 см, уровень составил 527 см.

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В период с 13 по 17 апреля река Ишим у села Ильинка поднимется до опасных значений, из-за чего ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и нарушение дорожного сообщения. Штормовое предупреждение опубликовал тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «С 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления „половодье“ (800 см), с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий. Ожидается затопления низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», — говорится в предупреждении. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, в настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. На гидропосте в Ильинке за последние сутки вода поднялась на 108 см, уровень составил 527 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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