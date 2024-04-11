Власти компенсируют пермякам траты на отдых детей в палаточных лагерях

Пермяки смогут получить компенсацию части затрат на отдых детей в палаточных лагерях. Законопроект внес в заксобрание региона губернатор пермского края Дмитрий Махонин.
«Сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки смогут получить родители на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа. Полномочия по предоставлению указанной меры поддержки также будут переданы органам местного самоуправления», — говорится на сайте ЗС.
Законопроект депутаты рассмотрят в мае. Планируется, что льготы будут предоставляться уже в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года. На эти цели власти готовы потратить более 740 млн рублей, указано в документе.
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Пермяки смогут получить компенсацию части затрат на отдых детей в палаточных лагерях. Законопроект внес в заксобрание региона губернатор пермского края Дмитрий Махонин. «Сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки смогут получить родители на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа. Полномочия по предоставлению указанной меры поддержки также будут переданы органам местного самоуправления», — говорится на сайте ЗС. Законопроект депутаты рассмотрят в мае. Планируется, что льготы будут предоставляться уже в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года. На эти цели власти готовы потратить более 740 млн рублей, указано в документе.