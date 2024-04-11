Глава СКР взял на контроль дело о смерти 11-летнего свердловчанина под плитой

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о смерти 11-летнего школьника, которого придавило бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Следователи возбудили уголовное дело.
Об инциденте стало известно 11 апреля. Отмечается, что несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его придавило плитой. По словам очевидца, на плите прыгал друг погибшего.
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