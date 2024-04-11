Происшествия Глава СКР взял на контроль дело о смерти 11-летнего свердловчанина под плитой 12 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о смерти 11-летнего школьника, которого придавило бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Следователи возбудили уголовное дело. Об инциденте стало известно 11 апреля. Отмечается, что несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его придавило плитой. По словам очевидца, на плите прыгал друг погибшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о смерти 11-летнего школьника, которого придавило бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Следователи возбудили уголовное дело. Об инциденте стало известно 11 апреля. Отмечается, что несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков упал и его придавило плитой. По словам очевидца, на плите прыгал друг погибшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям