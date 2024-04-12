Главком НАТО в Европе разнес украинских пилотов

Главком НАТО в Европе Каволи: летчикам ВСУ тяжело обучаться на F-16

12 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Советская школа украинских летчиков мешает при обучении на F-16, заявил Кристофер Каволи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил озабоченность в связи с обучением украинских летчиков полетам на истребителях F-16. По его мнению, основными проблемами являются влияние советской системы обучения, нехватка специалистов и недостаточное знание английского языка. «Основными проблемами обучения пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16 являются советская школа, кадровый дефицит, а также незнание английского языка», — передает слова Каволи «Голос Америки» (СМИ признано иноагентом в России). Он добавил, что одним из шагов является определение наличия достаточной базовой подготовки у пилота. Если человек уже опытен, ему предоставляется возможность перейти непосредственно на F-16. Обучение не проходит легко, так как самолеты F-16 значительно отличаются от тех, на которых летали украинские пилоты ранее. В то же время есть несколько летчиков, которые изучают летное дело с нуля, после чего они перейдут на F-16, заключил Каволи. 10 украинских пилотов успешно прошли обучение по управлению истребителями F-16 в Британии и вскоре станут частью первой линии обороны неба Украины. Известно, что два бельгийских истребителя F-16 будут размещены в Дании для обучения летчиков ВСУ с марта по сентябрь. В программе обучения будут участвовать не только пилоты, но и технический персонал и планировщики миссий, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи выразил озабоченность в связи с обучением украинских летчиков полетам на истребителях F-16. По его мнению, основными проблемами являются влияние советской системы обучения, нехватка специалистов и недостаточное знание английского языка. «Основными проблемами обучения пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16 являются советская школа, кадровый дефицит, а также незнание английского языка», — передает слова Каволи «Голос Америки» (СМИ признано иноагентом в России). Он добавил, что одним из шагов является определение наличия достаточной базовой подготовки у пилота. Если человек уже опытен, ему предоставляется возможность перейти непосредственно на F-16. Обучение не проходит легко, так как самолеты F-16 значительно отличаются от тех, на которых летали украинские пилоты ранее. В то же время есть несколько летчиков, которые изучают летное дело с нуля, после чего они перейдут на F-16, заключил Каволи. 10 украинских пилотов успешно прошли обучение по управлению истребителями F-16 в Британии и вскоре станут частью первой линии обороны неба Украины. Известно, что два бельгийских истребителя F-16 будут размещены в Дании для обучения летчиков ВСУ с марта по сентябрь. В программе обучения будут участвовать не только пилоты, но и технический персонал и планировщики миссий, передает Life.