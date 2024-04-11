11 апреля 2024

Пермские власти разыскивают владельца остановки «НПО „Биомед“»

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Город зимой. Сургут, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Администрация хочет взять остановочный павильон на баланс города Фото:

Администрация Перми ищет владельца остановочного павильона «НПО „Биомед“». Чиновники планируют взять остановку на городской баланс. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

«Остановочный павильон имеет необычную архитектуру. Он достаточно вместителен и хотелось бы сохранить его. В планах взять остановку на городской баланс, чтобы ремонтировать и содержать его, но до сегодняшнего дня неизвестно кто является владельцем данного павильона,» — говорится на сайте мэрии.

Власти просят собственника остановки официально обратиться в МКУ «Городское управление транспорта». Для этого следует направить письмо по электронной почте gptprm@yandex.ru.

Остановка «НПО „Биомед“»
Остановка «НПО „Биомед“»

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Администрация Перми ищет владельца остановочного павильона «НПО „Биомед“». Чиновники планируют взять остановку на городской баланс. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. «Остановочный павильон имеет необычную архитектуру. Он достаточно вместителен и хотелось бы сохранить его. В планах взять остановку на городской баланс, чтобы ремонтировать и содержать его, но до сегодняшнего дня неизвестно кто является владельцем данного павильона,» — говорится на сайте мэрии. Власти просят собственника остановки официально обратиться в МКУ «Городское управление транспорта». Для этого следует направить письмо по электронной почте gptprm@yandex.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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