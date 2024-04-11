Пермские власти разыскивают владельца остановки «НПО „Биомед“»

12 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Администрация хочет взять остановочный павильон на баланс города Фото: Алексей Андронов © URA.RU Администрация Перми ищет владельца остановочного павильона «НПО „Биомед“». Чиновники планируют взять остановку на городской баланс. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. «Остановочный павильон имеет необычную архитектуру. Он достаточно вместителен и хотелось бы сохранить его. В планах взять остановку на городской баланс, чтобы ремонтировать и содержать его, но до сегодняшнего дня неизвестно кто является владельцем данного павильона,» — говорится на сайте мэрии. Власти просят собственника остановки официально обратиться в МКУ «Городское управление транспорта». Для этого следует направить письмо по электронной почте gptprm@yandex.ru. Остановка «НПО „Биомед“» Департамент транспорта Перми Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Перми ищет владельца остановочного павильона «НПО „Биомед“». Чиновники планируют взять остановку на городской баланс. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. «Остановочный павильон имеет необычную архитектуру. Он достаточно вместителен и хотелось бы сохранить его. В планах взять остановку на городской баланс, чтобы ремонтировать и содержать его, но до сегодняшнего дня неизвестно кто является владельцем данного павильона,» — говорится на сайте мэрии. Власти просят собственника остановки официально обратиться в МКУ «Городское управление транспорта». Для этого следует направить письмо по электронной почте gptprm@yandex.ru.