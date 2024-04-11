Куда жителям ХМАО сходить в День космонавтики. Афиша

В ХМАО устроят космическую вечеринку и VR-игру на День космонавтики

12 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

В ХМАО устроят космическую вечеринку и VR-игру на День космонавтики Фото: Владимир Андреев © URA.RU (фото из архива) В честь Дня космонавтики для жителей ХМАО организуют тематические выставки, VR-игру и космическую вечеринку. О том, где развлечься в праздник, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях площадок.



Сургут Сургутян приглашают на космическую вечеринку в городской Дом культуры. На ней выступят как местные, так и столичные музыканты. А в историческом парке посетителей ждет мультимедийная выставка, где расскажут о звездных собаках Белке и Стрелке. Ханты-Мансийск Музеи в Ханты-Мансийске предлагают горожанам нарядиться в космические костюмы, чтобы поиграть в VR-игру и пройти тематический квиз. Также в одном из музеев выставили образцы минералов с Луны и макет первого искусственного спутника Земли. Нижневартовск Вартовчан зовут в арт-резиденцию рисовать космические картины и придумывать свои планеты. Для гостей также устроят мастер-класс, на котором научат пользоваться аэрографом. Кроме того, из любого уголка ХМАО можно зажечь звезду на виртуальном небе. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля Юрия Гагарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь Дня космонавтики для жителей ХМАО организуют тематические выставки, VR-игру и космическую вечеринку. О том, где развлечься в праздник, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях площадок. Сургут Сургутян приглашают на космическую вечеринку в городской Дом культуры. На ней выступят как местные, так и столичные музыканты. А в историческом парке посетителей ждет мультимедийная выставка, где расскажут о звездных собаках Белке и Стрелке. Ханты-Мансийск Музеи в Ханты-Мансийске предлагают горожанам нарядиться в космические костюмы, чтобы поиграть в VR-игру и пройти тематический квиз. Также в одном из музеев выставили образцы минералов с Луны и макет первого искусственного спутника Земли. Нижневартовск Вартовчан зовут в арт-резиденцию рисовать космические картины и придумывать свои планеты. Для гостей также устроят мастер-класс, на котором научат пользоваться аэрографом. Кроме того, из любого уголка ХМАО можно зажечь звезду на виртуальном небе. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля Юрия Гагарина.