11 апреля 2024

Куда жителям ХМАО сходить в День космонавтики. Афиша

В ХМАО устроят космическую вечеринку и VR-игру на День космонавтики
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В ХМАО устроят космическую вечеринку и VR-игру на День космонавтики Фото:

В честь Дня космонавтики для жителей ХМАО организуют тематические выставки, VR-игру и космическую вечеринку. О том, где развлечься в праздник, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях площадок.

Сургут

Сургутян приглашают на космическую вечеринку в городской Дом культуры. На ней выступят как местные, так и столичные музыканты. А в историческом парке посетителей ждет мультимедийная выставка, где расскажут о звездных собаках Белке и Стрелке.

Ханты-Мансийск

Музеи в Ханты-Мансийске предлагают горожанам нарядиться в космические костюмы, чтобы поиграть в VR-игру и пройти тематический квиз. Также в одном из музеев выставили образцы минералов с Луны и макет первого искусственного спутника Земли.

Нижневартовск

Вартовчан зовут в арт-резиденцию рисовать космические картины и придумывать свои планеты. Для гостей также устроят мастер-класс, на котором научат пользоваться аэрографом.

Кроме того, из любого уголка ХМАО можно зажечь звезду на виртуальном небе. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля Юрия Гагарина.

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В честь Дня космонавтики для жителей ХМАО организуют тематические выставки, VR-игру и космическую вечеринку. О том, где развлечься в праздник, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях площадок. Сургут Сургутян приглашают на космическую вечеринку в городской Дом культуры. На ней выступят как местные, так и столичные музыканты. А в историческом парке посетителей ждет мультимедийная выставка, где расскажут о звездных собаках Белке и Стрелке. Ханты-Мансийск Музеи в Ханты-Мансийске предлагают горожанам нарядиться в космические костюмы, чтобы поиграть в VR-игру и пройти тематический квиз. Также в одном из музеев выставили образцы минералов с Луны и макет первого искусственного спутника Земли. Нижневартовск Вартовчан зовут в арт-резиденцию рисовать космические картины и придумывать свои планеты. Для гостей также устроят мастер-класс, на котором научат пользоваться аэрографом. Кроме того, из любого уголка ХМАО можно зажечь звезду на виртуальном небе. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля Юрия Гагарина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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