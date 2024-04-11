В честь Дня космонавтики для жителей ХМАО организуют тематические выставки, VR-игру и космическую вечеринку. О том, где развлечься в праздник, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях площадок.
Сургут
Сургутян приглашают на космическую вечеринку в городской Дом культуры. На ней выступят как местные, так и столичные музыканты. А в историческом парке посетителей ждет мультимедийная выставка, где расскажут о звездных собаках Белке и Стрелке.
Ханты-Мансийск
Музеи в Ханты-Мансийске предлагают горожанам нарядиться в космические костюмы, чтобы поиграть в VR-игру и пройти тематический квиз. Также в одном из музеев выставили образцы минералов с Луны и макет первого искусственного спутника Земли.
Нижневартовск
Вартовчан зовут в арт-резиденцию рисовать космические картины и придумывать свои планеты. Для гостей также устроят мастер-класс, на котором научат пользоваться аэрографом.
Кроме того, из любого уголка ХМАО можно зажечь звезду на виртуальном небе. Акция проходит в рамках всероссийского фестиваля Юрия Гагарина.
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