В больнице ЯНАО пациенты с обострением заболеваний не могут попасть к врачу

Жители Салехарда не могут попасть к неврологу по живой очереди

12 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Жителей Ямала не принимают врачи без талонов Фото: Анна Майорова © URA.RU В больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. Врачи не принимают болеющих без талонов, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Пыталась попасть на прием к неврологу без талона. Нужна помощь и лечение хронического заболевания. Врач отправил меня по кругу, начиная с терапевта. Зачем, ведь в компьютере есть все описание заболевания? Понимаю, я без талона, но ведь у него свободно было. Неужели нельзя было осмотр провести?» — написала анонимная горожанка в сообществе «Подслушано в Салехарде». Многие ямальцы подтвердили, что проблема с записью на прием к данному специалисту не единичный случай. «Не попадешь! Надо записаться к терапевту за две недели, а потом он, возможно, даст талон к неврологу через две недели», — рассказала Мария Петрова. «Да, возможно, даст талон, а не отправит сдавать ненужные анализы. А потом, когда ты все пройдешь, тебя обрадуют, что запись на месяц вперед и времени свободного совсем нет», — поделилась Марина Шушакова. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что врач-невролог проводит прием по предварительной записи. «К неврологу пациенты записываются самостоятельно, без участия терапевта. На сегодня свободные слоты на региональном портале есть к трем специалистам», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут записать детей на прием к офтальмологу. По словам горожан, в регистратуре больницы и на региональном портале медуслуг нет талонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. Врачи не принимают болеющих без талонов, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Пыталась попасть на прием к неврологу без талона. Нужна помощь и лечение хронического заболевания. Врач отправил меня по кругу, начиная с терапевта. Зачем, ведь в компьютере есть все описание заболевания? Понимаю, я без талона, но ведь у него свободно было. Неужели нельзя было осмотр провести?» — написала анонимная горожанка в сообществе «Подслушано в Салехарде». Многие ямальцы подтвердили, что проблема с записью на прием к данному специалисту не единичный случай. «Не попадешь! Надо записаться к терапевту за две недели, а потом он, возможно, даст талон к неврологу через две недели», — рассказала Мария Петрова. «Да, возможно, даст талон, а не отправит сдавать ненужные анализы. А потом, когда ты все пройдешь, тебя обрадуют, что запись на месяц вперед и времени свободного совсем нет», — поделилась Марина Шушакова. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что врач-невролог проводит прием по предварительной записи. «К неврологу пациенты записываются самостоятельно, без участия терапевта. На сегодня свободные слоты на региональном портале есть к трем специалистам», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут записать детей на прием к офтальмологу. По словам горожан, в регистратуре больницы и на региональном портале медуслуг нет талонов.