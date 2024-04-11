11 апреля 2024

Жители Ноябрьска пожаловались на недоступность записи к детскому офтальмологу

© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, врачебный кабинет, медицинская техника, аппарат, офтальмолог
Ноябрьская ЦГБ перешла на единый колл-центр 122 Фото:

В детской поликлинике Ноябрьска (ЯНАО) местные жители жалуются, что не могут записаться на прием к врачу-офтальмологу ни через приложение, ни через регистратуру. Обсуждение данной ситуации началось в Telegram после сообщения одной из жительниц.

«У ребенка глазная инфекция — записаться к врачу невозможно через приложение, там пишут запись через регистратуру, звоню в регистратуру, но там записи нет. Как попасть к врачу на прием?» — спрашивает горожанка в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

В департаменте здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU сообщили, что была проведена проверка информации, изложенной мамой в соцсетях. «Ситуация неоднозначна, поскольку только в апреле ребенок был консультирован детским офтальмологом 3 раза, в том числе сегодня. Слоты для записи выкладываются ежедневно в 07:30 утра на 14 дней вперед, что соответствует террпрограмме госгарантий.

В работе портала yamalmed.ru и его приложении «К врачу» сбоев не наблюдалось. Недавно Ноябрьская ЦГБ перешла на единый колл-центр 122. По данному номеру можно записаться к врачу, вызывать доктора на дом и получить консультации о работе поликлиники. Информация о переходе на единый колл-центр размещалась в СМИ и соцсетях медучреждения», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) пациенты больницы не могут попасть к единственному в городе врачу-ревматологу. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что ревматолог — это узкопрофильный специалист, к нему необходимо записываться через терапевта.

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В детской поликлинике Ноябрьска (ЯНАО) местные жители жалуются, что не могут записаться на прием к врачу-офтальмологу ни через приложение, ни через регистратуру. Обсуждение данной ситуации началось в Telegram после сообщения одной из жительниц. «У ребенка глазная инфекция — записаться к врачу невозможно через приложение, там пишут запись через регистратуру, звоню в регистратуру, но там записи нет. Как попасть к врачу на прием?» — спрашивает горожанка в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В департаменте здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU сообщили, что была проведена проверка информации, изложенной мамой в соцсетях. «Ситуация неоднозначна, поскольку только в апреле ребенок был консультирован детским офтальмологом 3 раза, в том числе сегодня. Слоты для записи выкладываются ежедневно в 07:30 утра на 14 дней вперед, что соответствует террпрограмме госгарантий. В работе портала yamalmed.ru и его приложении «К врачу» сбоев не наблюдалось. Недавно Ноябрьская ЦГБ перешла на единый колл-центр 122. По данному номеру можно записаться к врачу, вызывать доктора на дом и получить консультации о работе поликлиники. Информация о переходе на единый колл-центр размещалась в СМИ и соцсетях медучреждения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) пациенты больницы не могут попасть к единственному в городе врачу-ревматологу. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что ревматолог — это узкопрофильный специалист, к нему необходимо записываться через терапевта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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