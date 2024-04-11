Жители Ноябрьска пожаловались на недоступность записи к детскому офтальмологу

12 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Ноябрьская ЦГБ перешла на единый колл-центр 122 Фото: Александр Мамаев © URA.RU В детской поликлинике Ноябрьска (ЯНАО) местные жители жалуются, что не могут записаться на прием к врачу-офтальмологу ни через приложение, ни через регистратуру. Обсуждение данной ситуации началось в Telegram после сообщения одной из жительниц. «У ребенка глазная инфекция — записаться к врачу невозможно через приложение, там пишут запись через регистратуру, звоню в регистратуру, но там записи нет. Как попасть к врачу на прием?» — спрашивает горожанка в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В департаменте здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU сообщили, что была проведена проверка информации, изложенной мамой в соцсетях. «Ситуация неоднозначна, поскольку только в апреле ребенок был консультирован детским офтальмологом 3 раза, в том числе сегодня. Слоты для записи выкладываются ежедневно в 07:30 утра на 14 дней вперед, что соответствует террпрограмме госгарантий. В работе портала yamalmed.ru и его приложении «К врачу» сбоев не наблюдалось. Недавно Ноябрьская ЦГБ перешла на единый колл-центр 122. По данному номеру можно записаться к врачу, вызывать доктора на дом и получить консультации о работе поликлиники. Информация о переходе на единый колл-центр размещалась в СМИ и соцсетях медучреждения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) пациенты больницы не могут попасть к единственному в городе врачу-ревматологу. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что ревматолог — это узкопрофильный специалист, к нему необходимо записываться через терапевта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детской поликлинике Ноябрьска (ЯНАО) местные жители жалуются, что не могут записаться на прием к врачу-офтальмологу ни через приложение, ни через регистратуру. Обсуждение данной ситуации началось в Telegram после сообщения одной из жительниц. «У ребенка глазная инфекция — записаться к врачу невозможно через приложение, там пишут запись через регистратуру, звоню в регистратуру, но там записи нет. Как попасть к врачу на прием?» — спрашивает горожанка в telegram-канале «Обращения ЯНАО». В департаменте здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU сообщили, что была проведена проверка информации, изложенной мамой в соцсетях. «Ситуация неоднозначна, поскольку только в апреле ребенок был консультирован детским офтальмологом 3 раза, в том числе сегодня. Слоты для записи выкладываются ежедневно в 07:30 утра на 14 дней вперед, что соответствует террпрограмме госгарантий. В работе портала yamalmed.ru и его приложении «К врачу» сбоев не наблюдалось. Недавно Ноябрьская ЦГБ перешла на единый колл-центр 122. По данному номеру можно записаться к врачу, вызывать доктора на дом и получить консультации о работе поликлиники. Информация о переходе на единый колл-центр размещалась в СМИ и соцсетях медучреждения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) пациенты больницы не могут попасть к единственному в городе врачу-ревматологу. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что ревматолог — это узкопрофильный специалист, к нему необходимо записываться через терапевта.