В Тюмени девочка стала инвалидом по вине коммунальщиков

Администрация Тюмени заплатит 2 млн рублей девочке, получившей инвалидность

12 апреля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Девочка поскользнулась, упала и ударилась о припаркованную машину Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Администрация Тюмени и одно из городских муниципальных предприятий выплатят 2 млн рублей за детскую травму. 11-летняя девочка попала в больницу, поскользнувшись на улице Республики, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «По иску прокурора администрация города Тюмени и муниципальное учреждение заплатят более 2 млн рублей за травму ребенка. 11-летняя девочка возвращалась домой, проходя по мосту возле дома 222а по улице Республики, поскользнулась и упала с наклонной поверхности, ударилась о припаркованный внизу автомобиль. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — говорится в сообщении. Обследование показало, что девочка получила позвоночно-спиномозговую травму, которая привела к инвалидности. В настоящее время пострадавшая прикована к постели, обучается на дому. Установлено, что причиной падения стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также отсутствие ограждения со стороны наклонной поверхности моста. Сооружение обслуживает МБУ «Тюменьгормост». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Тюмени и одно из городских муниципальных предприятий выплатят 2 млн рублей за детскую травму. 11-летняя девочка попала в больницу, поскользнувшись на улице Республики, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «По иску прокурора администрация города Тюмени и муниципальное учреждение заплатят более 2 млн рублей за травму ребенка. 11-летняя девочка возвращалась домой, проходя по мосту возле дома 222а по улице Республики, поскользнулась и упала с наклонной поверхности, ударилась о припаркованный внизу автомобиль. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — говорится в сообщении. Обследование показало, что девочка получила позвоночно-спиномозговую травму, которая привела к инвалидности. В настоящее время пострадавшая прикована к постели, обучается на дому. Установлено, что причиной падения стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также отсутствие ограждения со стороны наклонной поверхности моста. Сооружение обслуживает МБУ «Тюменьгормост».