11 апреля 2024

В Тюмени девочка стала инвалидом по вине коммунальщиков

Администрация Тюмени заплатит 2 млн рублей девочке, получившей инвалидность
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, инвалид, парковка для инвалидов
Девочка поскользнулась, упала и ударилась о припаркованную машину Фото:

Администрация Тюмени и одно из городских муниципальных предприятий выплатят 2 млн рублей за детскую травму. 11-летняя девочка попала в больницу, поскользнувшись на улице Республики, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«По иску прокурора администрация города Тюмени и муниципальное учреждение заплатят более 2 млн рублей за травму ребенка. 11-летняя девочка возвращалась домой, проходя по мосту возле дома 222а по улице Республики, поскользнулась и упала с наклонной поверхности, ударилась о припаркованный внизу автомобиль. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — говорится в сообщении.

Обследование показало, что девочка получила позвоночно-спиномозговую травму, которая привела к инвалидности. В настоящее время пострадавшая прикована к постели, обучается на дому. Установлено, что причиной падения стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также отсутствие ограждения со стороны наклонной поверхности моста. Сооружение обслуживает МБУ «Тюменьгормост».

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Администрация Тюмени и одно из городских муниципальных предприятий выплатят 2 млн рублей за детскую травму. 11-летняя девочка попала в больницу, поскользнувшись на улице Республики, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «По иску прокурора администрация города Тюмени и муниципальное учреждение заплатят более 2 млн рублей за травму ребенка. 11-летняя девочка возвращалась домой, проходя по мосту возле дома 222а по улице Республики, поскользнулась и упала с наклонной поверхности, ударилась о припаркованный внизу автомобиль. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — говорится в сообщении. Обследование показало, что девочка получила позвоночно-спиномозговую травму, которая привела к инвалидности. В настоящее время пострадавшая прикована к постели, обучается на дому. Установлено, что причиной падения стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также отсутствие ограждения со стороны наклонной поверхности моста. Сооружение обслуживает МБУ «Тюменьгормост».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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