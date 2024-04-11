11 апреля 2024

Новый Уренгой оказался в центре снежной бури

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое ввели режим особой готовности из-за снежной бури Фото:

В Новом Уренгое наблюдается стремительное ухудшение погодных условий. В настоящее время перекрыто движение на всех трассах, сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов.

«Город накрыла очередная метель, сильный ветер. Все службы переведены в режим особой готовности», — написал Воронов.

Мэр газовой столицы ЯНАО порекомендовал горожанам беречь себя и при необходимости обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о том, что ухудшение погоды стало причиной закрытия участка дороги Сургут — Салехард, именуемой в народе «трассой смерти». Снежная буря также успела парализовать работу аэропортов Ямала.

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В Новом Уренгое наблюдается стремительное ухудшение погодных условий. В настоящее время перекрыто движение на всех трассах, сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Город накрыла очередная метель, сильный ветер. Все службы переведены в режим особой готовности», — написал Воронов. Мэр газовой столицы ЯНАО порекомендовал горожанам беречь себя и при необходимости обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о том, что ухудшение погоды стало причиной закрытия участка дороги Сургут — Салехард, именуемой в народе «трассой смерти». Снежная буря также успела парализовать работу аэропортов Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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