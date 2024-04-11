Новый Уренгой оказался в центре снежной бури

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Новом Уренгое наблюдается стремительное ухудшение погодных условий. В настоящее время перекрыто движение на всех трассах, сообщил в своем telegram-канале глава города Андрей Воронов. «Город накрыла очередная метель, сильный ветер. Все службы переведены в режим особой готовности», — написал Воронов. Мэр газовой столицы ЯНАО порекомендовал горожанам беречь себя и при необходимости обращаться за помощью по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало о том, что ухудшение погоды стало причиной закрытия участка дороги Сургут — Салехард, именуемой в народе «трассой смерти». Снежная буря также успела парализовать работу аэропортов Ямала.