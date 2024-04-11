Директору пермской УК, по вине которого погибла пенсионерка, огласили приговор

12 апреля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Пермячку убила глыба льда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Директор управляющей компании Перми признан виновным в смерти женщины, на которую упала глыба льда. Трагедия случилась в марте 2023 года по улице Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Суд признал директора управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему назначено 2,5 года принудительных работ с проживанием в исправительном центре. Также он должен будет выплатить 2,2 млн рублей сыну погибшей пенсионерки в качестве морального вреда», — сообщили в суде. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, извинился перед родственниками погибшей женщины, а также выплатил им 300 тысяч рублей. Трагедия произошла утром 24 марта 2023 года. Женщина шла по тротуару на улице Ушакова, когда с крыши здания на нее упала глыба льда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор управляющей компании Перми признан виновным в смерти женщины, на которую упала глыба льда. Трагедия случилась в марте 2023 года по улице Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Суд признал директора управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему назначено 2,5 года принудительных работ с проживанием в исправительном центре. Также он должен будет выплатить 2,2 млн рублей сыну погибшей пенсионерки в качестве морального вреда», — сообщили в суде. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, извинился перед родственниками погибшей женщины, а также выплатил им 300 тысяч рублей. Трагедия произошла утром 24 марта 2023 года. Женщина шла по тротуару на улице Ушакова, когда с крыши здания на нее упала глыба льда.