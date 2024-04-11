11 апреля 2024

Директору пермской УК, по вине которого погибла пенсионерка, огласили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия, погибшая от льда
Пермячку убила глыба льда Фото:

Директор управляющей компании Перми признан виновным в смерти женщины, на которую упала глыба льда. Трагедия случилась в марте 2023 года по улице Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Суд признал директора управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему назначено 2,5 года принудительных работ с проживанием в исправительном центре. Также он должен будет выплатить 2,2 млн рублей сыну погибшей пенсионерки в качестве морального вреда», — сообщили в суде.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, извинился перед родственниками погибшей женщины, а также выплатил им 300 тысяч рублей. Трагедия произошла утром 24 марта 2023 года. Женщина шла по тротуару на улице Ушакова, когда с крыши здания на нее упала глыба льда.

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Директор управляющей компании Перми признан виновным в смерти женщины, на которую упала глыба льда. Трагедия случилась в марте 2023 года по улице Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Суд признал директора управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему назначено 2,5 года принудительных работ с проживанием в исправительном центре. Также он должен будет выплатить 2,2 млн рублей сыну погибшей пенсионерки в качестве морального вреда», — сообщили в суде. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, извинился перед родственниками погибшей женщины, а также выплатил им 300 тысяч рублей. Трагедия произошла утром 24 марта 2023 года. Женщина шла по тротуару на улице Ушакова, когда с крыши здания на нее упала глыба льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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