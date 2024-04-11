Директору пермской УК, по вине которого погибла пенсионерка, огласили приговор

Директор управляющей компании Перми признан виновным в смерти женщины, на которую упала глыба льда. Трагедия случилась в марте 2023 года по улице Ушакова. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Суд признал директора управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему назначено 2,5 года принудительных работ с проживанием в исправительном центре. Также он должен будет выплатить 2,2 млн рублей сыну погибшей пенсионерки в качестве морального вреда», — сообщили в суде.
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину, извинился перед родственниками погибшей женщины, а также выплатил им 300 тысяч рублей. Трагедия произошла утром 24 марта 2023 года. Женщина шла по тротуару на улице Ушакова, когда с крыши здания на нее упала глыба льда.
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