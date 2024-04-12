В гонке за федеральными миллионами отметились 23 свердловских города

Больше 20 свердловских городов проголосовали за объекты благоустройства

12 апреля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Итоги голосования за выбор объектов для благоустройства подведут 30 апреля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области 23 из 55 муниципалитетов выполнили федеральный KPI по числу жителей, проголосовавших за объекты для благоустройства в 2025 году. Некоторые из них, например, Волчанск, Верхняя Тура и Среднеуральск, перевыполнили план на 205% и выше. Копия документа с промежуточными итогами голосования есть в распоряжении URA.RU. По данным на утро 11 апреля, Свердловская область выполнила план на 72%. Впереди еще 19 дней голосования. В лидерах Волчанский городской округ (278%), Верхняя Тура (251%), Среднеуральск (205%), Красноуфимск (189%), Горноуральск (188%). Еще 18 муниципалитетов показали результат от 100% до 164% — Талица, Кировград, Алапаевск, Сухой Лог, Невьянск, Михайловск, Верхотурье, Новая Ляля, Артемовский, Асбест, Карпинск, Арамиль, Богданович, Алапаевск, Идель, Качканар, Серов. Тридцать городов пока не выполнили план, но укладываются в график голосования — результат от 55% до 99%. В красной зоне находятся два города — Дегтярск, набравший пока 25% голосов, и Екатеринбург — 42%. Как ранее сообщало URA.RU, власти уральской столицы придумывают нестандартные ходы, чтобы увеличить явку. Например, запустили в общественном транспорте и торговых центрах призывы мэра Алексея Орлова поучаствовать в голосовании. Для свердловчан участие в конкурсе важно тем, что дает возможность в случае выполнения показателей претендовать на федеральное финансирование объектов благоустройства. Проходит голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Как пояснил URA.RU министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, критерий, по которому будут определять победителей, — 30% проголосовавших от общего числа жителей старше 14 лет. «Если в каком-либо муниципалитете этот показатель не будет выполнен, то город не сможет претендовать на федеральное финансирование на работы по благоустройству, и эти средства будут распределены на другие города, выполнившие показатель», — пояснил Смирнов. Если весь субъект не выполнит показатель, то при распределении федеральных субсидий будет учитываться понижающий коэффициент. Чем больше не выполнен плановый показатель, тем выше будет коэффициент. «Поэтому голос каждого жителя каждого муниципалитета важен как для его родного города, так и в целом для Свердловской области», — добавил Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 23 из 55 муниципалитетов выполнили федеральный KPI по числу жителей, проголосовавших за объекты для благоустройства в 2025 году. Некоторые из них, например, Волчанск, Верхняя Тура и Среднеуральск, перевыполнили план на 205% и выше. Копия документа с промежуточными итогами голосования есть в распоряжении URA.RU. По данным на утро 11 апреля, Свердловская область выполнила план на 72%. Впереди еще 19 дней голосования. В лидерах Волчанский городской округ (278%), Верхняя Тура (251%), Среднеуральск (205%), Красноуфимск (189%), Горноуральск (188%). Еще 18 муниципалитетов показали результат от 100% до 164% — Талица, Кировград, Алапаевск, Сухой Лог, Невьянск, Михайловск, Верхотурье, Новая Ляля, Артемовский, Асбест, Карпинск, Арамиль, Богданович, Алапаевск, Идель, Качканар, Серов. Тридцать городов пока не выполнили план, но укладываются в график голосования — результат от 55% до 99%. В красной зоне находятся два города — Дегтярск, набравший пока 25% голосов, и Екатеринбург — 42%. Как ранее сообщало URA.RU, власти уральской столицы придумывают нестандартные ходы, чтобы увеличить явку. Например, запустили в общественном транспорте и торговых центрах призывы мэра Алексея Орлова поучаствовать в голосовании. Для свердловчан участие в конкурсе важно тем, что дает возможность в случае выполнения показателей претендовать на федеральное финансирование объектов благоустройства. Проходит голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Как пояснил URA.RU министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, критерий, по которому будут определять победителей, — 30% проголосовавших от общего числа жителей старше 14 лет. «Если в каком-либо муниципалитете этот показатель не будет выполнен, то город не сможет претендовать на федеральное финансирование на работы по благоустройству, и эти средства будут распределены на другие города, выполнившие показатель», — пояснил Смирнов. Если весь субъект не выполнит показатель, то при распределении федеральных субсидий будет учитываться понижающий коэффициент. Чем больше не выполнен плановый показатель, тем выше будет коэффициент. «Поэтому голос каждого жителя каждого муниципалитета важен как для его родного города, так и в целом для Свердловской области», — добавил Смирнов.