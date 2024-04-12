Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украине и Западу следует начать переговоры с Россией по поводу украинского конфликта. Они должны вестись согласно стамбульским соглашениям.
«Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — передает telegram-канал Shot слова Лукашенко. Он отметил, что вести переговоры следует, исходя из соглашений, которые были подписаны в Стамбуле весной 2022 года. Такую же позицию ранее высказал президент РФ Владимир Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что слова Путина о возращении к мирным переговорам являются продолжением позиции, которая часто искажается западной стороной. Страны могут вернуться к диалогу на основе стамбульских соглашений.
В свою очередь, Песков отметил, что Киев не готов к мирному диалогу. Однако глава России подтвердил свою готовность к урегулированию этого вопроса, передает Pravda.Ru.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украине и Западу следует начать переговоры с Россией по поводу украинского конфликта. Они должны вестись согласно стамбульским соглашениям. «Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — передает telegram-канал Shot слова Лукашенко. Он отметил, что вести переговоры следует, исходя из соглашений, которые были подписаны в Стамбуле весной 2022 года. Такую же позицию ранее высказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что слова Путина о возращении к мирным переговорам являются продолжением позиции, которая часто искажается западной стороной. Страны могут вернуться к диалогу на основе стамбульских соглашений. В свою очередь, Песков отметил, что Киев не готов к мирному диалогу. Однако глава России подтвердил свою готовность к урегулированию этого вопроса, передает Pravda.Ru.