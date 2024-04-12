Лукашенко призвал Украину и Запад сесть за стол переговоров

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
По словам Лукашенко, Россия и Украина могут провести переговоры на основе соглашений, подписанных ранее в Стамбуле Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украине и Западу следует начать переговоры с Россией по поводу украинского конфликта. Они должны вестись согласно стамбульским соглашениям.

«Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — передает telegram-канал Shot слова Лукашенко. Он отметил, что вести переговоры следует, исходя из соглашений, которые были подписаны в Стамбуле весной 2022 года. Такую же позицию ранее высказал президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что слова Путина о возращении к мирным переговорам являются продолжением позиции, которая часто искажается западной стороной. Страны могут вернуться к диалогу на основе стамбульских соглашений.

В свою очередь, Песков отметил, что Киев не готов к мирному диалогу. Однако глава России подтвердил свою готовность к урегулированию этого вопроса, передает Pravda.Ru.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украине и Западу следует начать переговоры с Россией по поводу украинского конфликта. Они должны вестись согласно стамбульским соглашениям. «Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — передает telegram-канал Shot слова Лукашенко. Он отметил, что вести переговоры следует, исходя из соглашений, которые были подписаны в Стамбуле весной 2022 года. Такую же позицию ранее высказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что слова Путина о возращении к мирным переговорам являются продолжением позиции, которая часто искажается западной стороной. Страны могут вернуться к диалогу на основе стамбульских соглашений. В свою очередь, Песков отметил, что Киев не готов к мирному диалогу. Однако глава России подтвердил свою готовность к урегулированию этого вопроса, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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