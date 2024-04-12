Политика Лукашенко призвал Украину и Запад сесть за стол переговоров 12 апреля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + По словам Лукашенко, Россия и Украина могут провести переговоры на основе соглашений, подписанных ранее в Стамбуле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украине и Западу следует начать переговоры с Россией по поводу украинского конфликта. Они должны вестись согласно стамбульским соглашениям. «Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — передает telegram-канал Shot слова Лукашенко. Он отметил, что вести переговоры следует, исходя из соглашений, которые были подписаны в Стамбуле весной 2022 года. Такую же позицию ранее высказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что слова Путина о возращении к мирным переговорам являются продолжением позиции, которая часто искажается западной стороной. Страны могут вернуться к диалогу на основе стамбульских соглашений. В свою очередь, Песков отметил, что Киев не готов к мирному диалогу. Однако глава России подтвердил свою готовность к урегулированию этого вопроса, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Украине и Западу следует начать переговоры с Россией по поводу украинского конфликта. Они должны вестись согласно стамбульским соглашениям. «Сегодня момент, прежде всего для украинцев, сесть и окончательно договориться», — передает telegram-канал Shot слова Лукашенко. Он отметил, что вести переговоры следует, исходя из соглашений, которые были подписаны в Стамбуле весной 2022 года. Такую же позицию ранее высказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что слова Путина о возращении к мирным переговорам являются продолжением позиции, которая часто искажается западной стороной. Страны могут вернуться к диалогу на основе стамбульских соглашений. В свою очередь, Песков отметил, что Киев не готов к мирному диалогу. Однако глава России подтвердил свою готовность к урегулированию этого вопроса, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям